幻想兒子幫她買新房 失智婦拆換2戶春聯觸犯3罪

80歲失智老婦以為兒子幫她買新家，拆換2戶春聯挨告竊盜、毀損、社維法。（讀者提供）

2023/03/22 10:36

〔記者洪定宏／高雄報導〕80歲梁姓老婦疑似罹患失智症，以為兒子幫她買新家，騎單車到3公里外、完全不認識的馬姓及黃姓男子住處，拆掉門口春聯及吊飾，換上自己帶去的春聯，也持榔頭與螺絲起子破壞馬家門鎖，2戶被害人總共5次，警方依竊盜、毀損及社會秩序維護法，將老婦函送法辦。

警方解釋，老婦家人沒有提出診斷證明或身心障礙手冊，只是口頭聲稱有失智症狀，因此沒有告知馬男及黃男，由於馬男原本就堅持提告竊盜及毀損，所以必須受理。

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黃家部分，梁婦的行為符合社維法第90條規定，未經他人許可，張貼、塗抹或畫刻於他人的交通工具、圍牆、房屋或其他建築物，必須函送裁處。

3月19日下午3點多，高雄市仁武分局澄觀派出所獲報，指仁武區馬姓及黃姓男子住處，遭不明人士毀損、竊盜及張貼春聯，馬男聲稱「我門口好好的春聯被撕」、「請您們抓到這個觸我霉頭的人」，且因為家中有長輩，擔心有危險，所以要提出告訴。

警方調查發現，3月5日，老婦騎單車前往3公里外的馬家，持榔頭與螺絲起子破壞門鎖，再於黃家外牆貼春聯及塗抹糨糊；3月19日，再到馬家剪斷春聯並帶走，當天更2度到黃家外牆貼春聯及塗抹糨糊。

警方確認老婦地址後，前往她家查緝；不料，老婦開口就說：「那房子是兒子買給我住的！難道我不能貼自己喜歡的春聯圖案嗎？」員警當場楞住；家屬告知，老婦有失智症狀，會不由自主幻想他人民宅是兒子購買的，所以老婦才會張貼春聯準備過年。

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