搭飛艇落水頸椎受傷 求償192萬又吞敗

廖男搭乘快艇落水受傷求償，被高雄高分院判決敗訴。（記者鮑建信攝）

2023/03/21 21:26

〔記者鮑建信／高雄報導〕廖姓男子前往澎湖旅遊，搭乘飛艇轉彎時速度太快，落水頸椎受傷，向承辦活動的公司求償192萬元，高等法院高雄分院認為廖本身有宿疾，卻隱瞞不報，並查駕駛沒有過失，仍然判決他敗訴。

原告廖男指出，2018年8月8日下午3點，他與親友在澎湖縣湖西鄉隘門村之隘門沙灘海域，參加彩虹公司所經營陽光沙灘俱樂部舉辦的水上搖擺飛艇設施活動，由張姓教練騎乘水上摩托車拖曳搖擺飛艇載他們戲水。

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不料，轉彎時因速度過快，導致他落水頸椎等多處受傷，事未先也未勸阻他站立載飛艇，請求公司和張等人連帶賠償看護、醫療、精神撫慰金等192萬元。

被告彩虹公司則說，從事海域活動，均有報請主管機關許可，下水前並有安全宣導，詢問廖身體健康狀況，已盡善良管理人注意義務。

此外，案發時並無速度過快、轉彎未減速等過失，並指廖自知患有頸椎舊疾，卻未主動告知，又選擇以站立在飛艇後方、手握把手參與活動，致體力不支而落水受傷，應負過失責任。

一、二審法官調查，被告從事海域活動，均依照規定辦理，並無速度過快等情形，另依兩造簽訂契約，廖卻未據實告訴頸部等處曾受傷舊疾，因而判決公司不用理賠，但仍可上訴。

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