男控女友出軌無法成婚憤討錢 法院判決讓他從天堂掉到地獄

情境照

2023/03/21 10:20

〔記者溫于德／台北報導〕一名男子以結婚為前提與女友交往，期間按月支付生活費並贈送戒指、純金手鍊，但他發現女友出軌，提告要求返還35萬元。簡易庭原本判男友獲賠25萬元，但台北地院難認情侶曾有婚約，也無從認定男友曾付生活費或贈送金項鍊，戒指部分也與締結婚約無關，改判女友不須還錢，全案確定。

男子說，他與女友在有婚約共識下交往約2年，女友除要求他按月給付生活費外，他也贈送3枚戒指、1條純金手鍊；然而女友卻出軌，代表想解除婚約，故依民法第978條：「婚約當事人之一方...對於他方因此所受之損害，應負賠償之責」等規定，要求女友返還35萬元。

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簡易庭認為，男友的主張有黃金飾品保證卡、情侶書面往來資料、LINE對話內容可證，且女友未到庭答辯也未提出書狀說明，依法視同女友認同男友主張，審酌3枚戒指、1條金手鍊價值2萬元，以及生活費20萬元，加上精神慰撫金3萬元，判男友獲賠25萬元。

女友得知被判賠後提起上訴強調，兩人只是單純交往，且情侶剛在一起時，男友雖贈與2枚不鏽鋼戒指，卻未論及婚嫁，自己也未曾收到黃金手鍊，更沒有每月3000元生活費一事。

況且，男友並未明確說出情侶婚約成立的時間，縱使情侶交往期間互相贈與，也不符合民法第978條等規定；女友也說，男友控制慾、懷疑心極強，常透過手機定位軟體監控，並以「臭婊子」、「賤貨」等不雅字語辱罵，才導致情侶分手，縱然有婚約也得以解除，拒絕賠償。

北院依據兩人通訊軟體內容等證據，難以認定情侶確實曾有民法第972條所稱「婚約，應由男女當事人自行訂定」的婚約，也無從認定男友曾付生活費或贈送金項鍊，戒指部分也與締結婚約無關，改判女友不須還錢，全案確定。

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