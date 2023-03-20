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    首頁　>　社會

    墜落石牛山崖獲救 斯洛伐克男向關西消防分隊謝恩

    斯洛伐克籍的Michal（右2）在傷勢痊癒後，用送國旗到關西消防分隊的方式致謝。（讀者提供）

    斯洛伐克籍的Michal（右2）在傷勢痊癒後，用送國旗到關西消防分隊的方式致謝。（讀者提供）

    2023/03/20 12:51

    〔記者黃美珠／新竹報導〕33歲斯洛伐克籍男子Michal今年大年初二、1月23日跟阿根廷友人一起爬新竹縣關西鎮知名的石牛山時，為了撿空拍機不慎掉落20公尺深懸崖，幸經縣府消防局關西消防分隊動員上山救人，前後花了至少6個小時才把他救起送醫，命大的他知恩圖報，在傷勢完全康復後，昨天由台籍妻子陪同，特地帶著由他親手寫下感謝字句的斯洛伐克國旗和飲料，到關西分隊致謝。

    這面斯洛伐克國旗上，Michal先用英文寫下「I am here，because YOU were there！」另再先後用斯洛伐克文和中文寫下「謝謝」。妙的是，這面國旗上有類似「牛」字的圖騰，這讓初識斯洛伐克國旗者莫不嘖嘖稱奇。雖然停留不到10分鐘時間，但他和妻子帶來的「暖氣」卻環繞到今天不散。

    救護人員們回憶，事發當時他雖墜落約20公尺深斷崖，所幸被樹枝卡住，只有造成身體多處撕裂傷以及左肩脫臼，整個人意識清醒。

    當時Michal坦言他和阿根廷友人登山經驗不足，2人大年初二早上相約爬石牛山，大約中午抵達三角點，隨即用空拍機捕捉山頂的美景，但因空拍機卡在懸崖樹枝上，Michal幾乎用貼著懸崖的方式冒險撿拾，以致直接跌落，所幸整個人就像空拍機一樣也被樹枝卡住，其阿根廷友人見狀趕緊撥打119求助。

    救護人員當時利用繩索垂降下切到Michal受困處，確認他意識清醒及傷勢，隨即利用所帶的器材建立省力拖拉系統，用垂降、拖拉的方式把他救起，整過救援過程約花6個多小時。

    斯洛伐克籍男子在國旗上用3種語言寫下他的感謝。（讀者提供）

    斯洛伐克籍男子在國旗上用3種語言寫下他的感謝。（讀者提供）

    國內罕見的斯洛伐克國旗上有類似「牛」字的圖騰。（讀者提供）

    國內罕見的斯洛伐克國旗上有類似「牛」字的圖騰。（讀者提供）

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