墜落石牛山崖獲救 斯洛伐克男向關西消防分隊謝恩

斯洛伐克籍的Michal(右2)在傷勢痊癒後,用送國旗到關西消防分隊的方式致謝。(讀者提供)

2023/03/20 12:51

〔記者黃美珠/新竹報導〕33歲斯洛伐克籍男子Michal今年大年初二、1月23日跟阿根廷友人一起爬新竹縣關西鎮知名的石牛山時,為了撿空拍機不慎掉落20公尺深懸崖,幸經縣府消防局關西消防分隊動員上山救人,前後花了至少6個小時才把他救起送醫,命大的他知恩圖報,在傷勢完全康復後,昨天由台籍妻子陪同,特地帶著由他親手寫下感謝字句的斯洛伐克國旗和飲料,到關西分隊致謝。

這面斯洛伐克國旗上,Michal先用英文寫下「I am here,because YOU were there!」另再先後用斯洛伐克文和中文寫下「謝謝」。妙的是,這面國旗上有類似「牛」字的圖騰,這讓初識斯洛伐克國旗者莫不嘖嘖稱奇。雖然停留不到10分鐘時間,但他和妻子帶來的「暖氣」卻環繞到今天不散。

救護人員們回憶,事發當時他雖墜落約20公尺深斷崖,所幸被樹枝卡住,只有造成身體多處撕裂傷以及左肩脫臼,整個人意識清醒。

當時Michal坦言他和阿根廷友人登山經驗不足,2人大年初二早上相約爬石牛山,大約中午抵達三角點,隨即用空拍機捕捉山頂的美景,但因空拍機卡在懸崖樹枝上,Michal幾乎用貼著懸崖的方式冒險撿拾,以致直接跌落,所幸整個人就像空拍機一樣也被樹枝卡住,其阿根廷友人見狀趕緊撥打119求助。

救護人員當時利用繩索垂降下切到Michal受困處,確認他意識清醒及傷勢,隨即利用所帶的器材建立省力拖拉系統,用垂降、拖拉的方式把他救起,整過救援過程約花6個多小時。

斯洛伐克籍男子在國旗上用3種語言寫下他的感謝。(讀者提供)

國內罕見的斯洛伐克國旗上有類似「牛」字的圖騰。(讀者提供)

