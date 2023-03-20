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    酒後能騎電動滑板車上路嗎？ 台南1男酒測值0.41送法辦

    26歲石姓男子喝酒後騎電動滑板車上路，被警方攔查涉酒駕，依公共危險罪嫌送辦。（圖由警方提供）

    26歲石姓男子喝酒後騎電動滑板車上路，被警方攔查涉酒駕，依公共危險罪嫌送辦。（圖由警方提供）

    2023/03/20 12:29

    〔記者王俊忠／台南報導〕台南市警局第二分局員警於19日凌晨3時許在市區西門路與南寧街口發現1名26歲的石姓男子騎著電動滑板車行駛在道路上，員警上前攔查、見聞到石男身上散發濃厚的酒氣味，明顯有酒駕行為，經施予酒測，酒測值高達0.41，依法開單舉發並依公共危險罪嫌移送檢方偵辦。

    南市警二分局指出，道路交通管理處罰條例第69條增訂「個人行動器具」（如電動滑板車、獨輪車等）歸類為慢車，並從2022年11月30日施行，但原則禁止行駛於道路上；另尚須由台南市政府完成訂定相關管理事項規範，始得依規定在指定路段使用，所以現行如電動滑板車、獨輪車等個人行動器具尚無法在台南市道路上使用，僅能在非屬道路的私人或封閉場域內使用。

    二分局警方表示，目前如於道路上使用電動滑板車，依據道路交通管理處罰條例第69條第5項規定，可處1200元以上3600元以下罰鍰；如騎電動滑板車有酒駕行為，依據道路交通管理處罰條例第73條第2項規定，可處1200元以上2400元以下罰鍰，另電動滑板車屬於刑法的「動力交通工具」，酒測值如超過0.25，並依公共危險罪嫌送辦，提醒民眾勿違規使用上路及酒駕，以保障自己及他人行車安全。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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