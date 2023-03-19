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    首頁　>　社會

    慶生聚餐後醉上路 壽星酒駕上銬派出所慘過生日

    朋友為他慶生聚餐壽星酒駕，下場被上銬送派出所悲慘度過生日。（民眾提供）

    朋友為他慶生聚餐壽星酒駕，下場被上銬送派出所悲慘度過生日。（民眾提供）

    2023/03/19 22:52

    〔記者黃良傑／高雄報導〕做園藝的王姓男子因好友為他慶生，喝了幾杯啤酒，以為不會超過標準，不料，因返家途中忘開車頭燈，被巡邏員警攔下酒測，酒測值0.38超標，他難以置信竟被上銬到派出所過生日，全案依公共危險罪嫌移送法辦。

    鼓山分局今指出，鼓山所巡佐邱崇維、警員曾子嘉、藍柏掄前夜巡經鼓山區河西一路時，發現一輛機車行進中未開頭燈，立即上前攔查，騎士王男（43歲）遞交駕照時，員警聞到他身上有酒味，詢問有無喝酒。

    王男坦承因當天生日，好友們邀他一起餐廳慶生，席間喝了點啤酒，自認沒喝太多且已經過一段時間才騎車上路，他不甘願地向員警吐露心聲，表示生日不想要這個surprise、承擔不起，男子酒測值達每公升0.38毫克，明顯超標，王男懊悔不已，除了求饒外希望能夠重新測試。

    員警解釋一旦有數值顯示出來就無法重新測試，警方依法行政，無奈將壽星上銬移送法辦，鼓山分局長陳奕良呼籲，為保障民眾交通安全，警方取締酒後駕車沒有假期，請民眾切勿心存僥倖飲酒上路，如有飲酒應搭乘計程車、大眾運輸交通工具、指定駕駛或請親友接送，避免意外發生而遺憾終生。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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