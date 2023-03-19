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    首頁　>　社會

    未打方向燈遭警攔查逃逸 二度拒酒測恐挨罰36萬

    花蓮市洪姓男子開車未打方向燈遭花蓮警方攔查，但拒測逃逸。（花蓮警分局提供）

    花蓮市洪姓男子開車未打方向燈遭花蓮警方攔查，但拒測逃逸。（花蓮警分局提供）

    2023/03/19 13:36

    〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮市洪姓男子開車未打方向燈遭花蓮警方攔查，甩開警方躲到巷子裡突然下車徒步逃逸，警方前往制止盤問，聞到身上有明顯酒氣要求洪男酒測，但洪男以未開車為由拒絕，警方三次向洪男告知拒絕酒測相關法律效果後仍被拒絕，依法對洪男開出拒測舉發單並當場移置保管車輛，而依新修正的法律，若第二次拒測恐遭罰款36萬元。

    花蓮警分局今指出，17日凌晨3點多，花蓮分局豐川派出所巡邏警網巡經花蓮市國興一街時，發現1部汽車轉彎時未依規定使用方向燈遂趨前攔查，汽車駕駛發現警方後，明顯不配合攔查並試圖逃逸，警方於後方尾隨，汽車駕駛逃逸至國民十二街時突然下車徒步逃逸，但跑不到100公尺隨即被警方制止。

    47歲洪姓男子不願配合酒測，辯稱自己沒喝酒、沒開車，只是出來跑步運動一下就無端被警方攔撿，不過警方都拍下洪男車輛不配合攔查且下車逃逸過程，經警方三次要求酒測後洪男還是表示拒測，警方依規定製單舉發並將車輛移置保管，據了解，洪男在2020年已經拒測過一次。

    警方指出，去年3月31日開始施行的道路交通管理處罰條例修正部分，包括將原本酒駕、拒絕酒測累犯認定由5年延長為10年，另規定10年內酒駕或拒絕酒測二次以上等累犯者，公路主管機關得公布姓名、照片及違法事實。汽機車駕駛人若拒絕酒測，處新臺幣18萬元罰鍰，並當場移置保管該汽機車，於10年內再次違反規定者，處36萬元罰鍰。

    花蓮警分局呼籲，酒後駕車害人害己，千萬不要以身試法；可選擇搭乘計程車、代客駕車服務，如多人同行應指定駕駛，確實做到 「開車不喝酒，喝酒不開車」，快樂出門，平安回家。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    花蓮市洪姓男子開車未打方向燈遭花蓮警方攔查，但拒測逃逸。（花蓮警分局提供）

    花蓮市洪姓男子開車未打方向燈遭花蓮警方攔查，但拒測逃逸。（花蓮警分局提供）

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