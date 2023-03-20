轎車涉肇逃 網友上粉專「我是小港人」接力追車助警逮人

紅色轎車撞倒機車後逃逸，粉專「我是小港人」接力追車助警逮人。（記者王榮祥翻攝）

2023/03/20 11:50

〔記者王榮祥／高雄報導〕社群力量大！高雄小港區中山四路發生肇逃車禍，紅色轎車涉嫌闖紅燈後，撞上綠燈剛起步的機車後逃逸，不少民眾陸續透過臉書粉專我是小港人上傳涉嫌肇逃車輛位置，最終釣出轄區小港派出所回應「已鎖定相關人員」。

事故發生在19日上午10點40分許，小港機場旁的中山四路上，一輛紅色轎車疑似闖紅燈、撞上一部剛起步的機車後加速逃逸。

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當下正好有熱心網友路過，隨即拍照投稿至在地臉書社群我是小港人粉絲團，徵求行車紀錄器及目擊證人，現場也有多名熱心路人協助疏導交通、照護傷者，等待救護車。

我是小港人版主收到訊息第一時間，也將資訊及照片發布在粉絲團上，昨晚8點左右更收到熱心網友的私訊、提供行車紀錄器影片畫面，還有多位網友協助追人追車並提供車號。

版主發布影片與相關訊息後，也釣出轄區小港派出所親自回應「該案已鎖定相關人員，將於近期通知到案做筆錄」。

版主指出，真的很感謝每位熱心的市民網友，不管是當下提供資料、或是在現場協助傷者，還有後續提供影片及幫忙追車的網友，靠著大家齊心合力，讓肇逃嫌犯被繩之以法，也能還給無辜的傷者一個公道。

版主表示，社群網路的影響力不容小覷，我是小港人會繼續透過這樣一個平台，為社會提供更多正向的能量與幫助，一起讓大家生活的環境更好！

網友在我是小港人粉專上接力緝車，釣出警方回應已鎖定涉案車輛。（記者王榮祥翻攝）

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