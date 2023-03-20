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    首頁　>　社會

    國1彰化段10大小車連環撞釀7傷 鋼梁占道封路吊離

    2023/03/20 03:36

    〔中央社〕國道1號北向204.3公里處彰化路段凌晨發生1輛大客車、1輛聯結車、3輛大貨車、5輛自小客車碰撞事故，造成6男、1女受傷，因大型鋼梁等散落物占用車道，全線封閉漏夜處理。

    交通部高速公路局中區養護工程分局今天凌晨發布訊息表示，國道1號北向204.3公里處彰化縣路段凌晨發生1輛大客車、1輛聯結車、3輛大貨車、5輛自小客車碰撞事故，散落物占用全線車道，車流回堵1、2公里，請用路人改由埔鹽系統駛離高速公路，避開事故地點。

    由於車道散落大型鋼梁與其他雜物，事故發生後，高公局封閉埔鹽系統到彰化北上路段，後續進一步擴大封閉至員林，引導用路人從員林交流道離開國道，由於鋼梁太重，一般拖吊車無法處理，高公局聯繫特約大型吊車漏夜從台中趕至彰化，力拚清晨吊離、恢復通車。

    高公局中分局表示，這起事故目前由國道公路警察局第三公路警察大隊與高公局派員處理中，並進行交通管制及疏導車流，由於這件交通事故包含大型車種與散落物占用全線車道，處理時間可能拉長。

    彰化縣消防局凌晨1時9分獲報，國道1號北上204公里處秀水鄉路段發生車禍事故，立即派遣溪湖、埔心、埔鹽等消防分隊趕往，現場共6名男子、1名女子受傷，所幸皆意識清醒，有部分傷患自行走上救護車，傷者分送彰化基督教醫院、秀傳紀念醫院治療。（編輯：何宏儒）1120320

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