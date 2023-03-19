暴力討債新聞連結成道具 男傳訊恐嚇被害人判刑5個月

基隆地院近日審結，認定吳男以文字暗示其為犯罪組織之成員，而要求他人履行債務，判處有期徒刑5月，得易科罰金。（記者吳昇儒攝）

2023/03/19 15:54

〔記者吳昇儒／基隆報導〕男子吳宗儒2020年11月間聲稱要幫林姓男子等2人向周姓男子索討280萬元賭債，竟多次傳訊息恐嚇周男及其母親，其中更傳遞一則新聞連結，敘述自己曾暴力討債被逮，藉此威脅對方付款，周男及其母親便對其提出告訴。基隆地院近日審結，認定吳男以文字暗示其為犯罪組織之成員，而要求他人履行債務，判處有期徒刑5月，得易科罰金。

檢警調查，吳男以幫林姓男子等2人的名義，向周男索討積欠的280萬元賭債，利用傳遞新聞連結等方式，恐嚇周男及其胡姓母親；因該新聞標題為「檢警查獲天道盟太陽會暴力討債集團」，內容中提及「拘提太陽會成員吳宗儒等10人到案…吳宗儒率旗下小弟逾百人分乘19部汽車（含1部遊覽車）前往被害人家門聚眾滋擾、叫囂，甚至當眾揮舞槍枝…」等語，檢察官偵訊後，依法將吳男起訴。

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法官審理後認為，吳男不思理性處理糾紛，竟以恐嚇、暗示自身為犯罪組織成員等方式，造成周男及其母親心理恐懼及壓力實屬不該，且一行為犯下恐嚇危害安全及違反組織犯罪防制條例等罪行，應從較重的違反組織犯罪防制條例論處。

法官考量吳男犯後承認犯行，衡量其動機、目的及手段等情形後，依觸犯組織犯罪防制條例，判處有期徒刑5月，得易科罰金15萬元。

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