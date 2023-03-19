買空賣空假賣蔡依林演唱會門票 高市刑大追到新竹網咖逮2嫌

買空賣空詐騙藝人蔡依林的歌迷粉絲，高市刑大追到新竹網咖逮2嫌。（圖由警方提供）

2023/03/19 12:08

〔記者黃良傑／高雄報導〕高市刑大今天宣布破獲假賣蔡依林演唱會門票，以買空賣空手法詐騙歌迷，詐騙10多萬元，目前已有19人受騙報警，高雄警方前往新竹網咖逮捕胡嫌（32歲），循線拘提共犯陳嫌（25歲），由於2嫌在社群網路搭訕被害人，持續詐騙中，刑大呼籲受騙的民眾速向警方報案。

高市刑大偵四隊指出，165防詐騙專線有越來越多因購買知名藝人，或國內外知名樂團演唱會門票受騙，警方立即展開調查，發現多名被害人於社群網路及拍賣平臺，向暱稱「陳亦新」、「陳皓」、「阿皓」、「PetersWang」、「陳新昊」、「一生一世愛著你」等匿名帳號賣家購買演唱會門票，卻疑為同一人胡姓男子。

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據了解，被害人有學生、剛出社會上班族新鮮人，被騙最多的是一位上班族，一次訂購4張蔡依林演唱會門票，被騙金額9400元，專案小組查出除主嫌胡男外，疑另有共犯陳男（25歲），胡、陳2人曾同為保全同事，經常出入網咖，胡男疑欠陳男債務，要求陳男提供帳戶，再詐騙歌迷粉絲匯款買票，陳男否認犯行。

胡嫌上網見被害人求購蔡依林台北小巨蛋演唱會門票，主動留言或敲私訊，詐稱有門票賣，粉絲不疑有他匯款後，買空賣空手法誘騙民眾網路下單匯款，卻未收到票才驚覺受騙，看不成演唱會，被騙失金，只能到派出所報警，刑大查出胡姓主嫌躲藏在新竹地區網咖，胡嫌就逮時，還以社群網路搭訕被害人繼續行騙？

刑大大隊長鄢志豪提醒民眾，應選擇官方認證的網站購票，不明網頁連結或商品單價低於行情、黃牛票等，均可能為交易陷阱，民眾最好多留意在網路上所接觸的對象是否可靠，同時網路買賣物品應避免透過Line、messenger私訊，或其他非官方的交易管道私下交易，切勿輕易提供個人帳號給他人。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

買空賣空詐騙藝人蔡依林的歌迷粉絲，高市刑大追到新竹網咖逮胡姓、陳姓2名嫌犯。（圖由民眾提供）

買空賣空詐騙藝人蔡依林的歌迷粉絲，高市刑大追到新竹網咖逮胡姓、陳姓2名嫌犯。（圖由民眾提供）

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