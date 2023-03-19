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    首頁　>　社會

    他在阿公店外持刀行搶 搶2700元辯稱被害人欠錢不還

    警方查獲兇刀。（記者王冠仁翻攝）

    警方查獲兇刀。（記者王冠仁翻攝）

    2023/03/19 11:37

    〔記者王冠仁／台北報導〕19歲劉姓男子經常在台北市萬華區的阿公店周邊閒晃，他日前發現一名羅姓男子經過阿公店周邊小巷，悄悄尾隨再出其不意將對方推倒，再拿出隨身的折疊刀刺向對方背部，搶走羅包包內的2千7百元現金後逃逸。劉得手後恰巧遇上巡邏員警，被警方逮個正著，他還唬爛是羅欠錢不還才下手；警方將羅送醫救治，幸虧他沒有大礙。

    北市警萬華分局今天對外發布新聞，公布劉的犯案手法，同時也呼籲民眾應注意隨身財物，切記財不露白、錢不露面，夜間勿行走無人巷弄，以維安全。警方對於轄內治安要點，均有派員巡守，絕對不容許不法情事發生。

    警方調查，劉姓男子近來忽然在台北市三水街等阿公店林立處閒晃，由於他年紀輕輕，在該處顯得「格格不入」，格外引起周邊店家與小姐注意。日前晚上近6點時，他又來到三水街附近，他見到一名50歲羅姓男子行經三水街附近巷弄時，他悄悄尾隨，趁羅進入暗巷後，出其不意將對方推倒，再拿折疊刀刺向對方背部。

    羅遇襲受傷倒地，劉則趁機搶走羅的隨身包包，甚至還將包包背帶扯斷，拿走包包內現金2700元；羅雖然受傷倒地但沒大礙，他大聲呼救，當時在附近巡邏的員警聞聲察看，立刻通報救護人員。

    員警同時呼叫支援警力到場，附近小巷的出入口都被封鎖，劉雖然得手但無法抽身，只好趁員警不注意時將犯案兇刀藏到路邊盆栽。但羅告訴警方犯嫌衣著特徵，警方不久後就在附近逮到劉。

    劉聲稱刺傷羅還搶走他的錢，是因為羅先前欠他5萬元不還，但羅堅稱說根本不認識他，還說他在附近賣口香糖，過去就曾見到劉四處溜搭。警方見兩人年紀相差懸殊，清查兩人生活、交友也沒有交集，研判劉說詞避重就輕，最後將他依強盜罪嫌送辦。

    劉嫌藏匿兇刀。（記者王冠仁翻攝）

    劉嫌藏匿兇刀。（記者王冠仁翻攝）

    劉嫌（紅衣者）當街持刀強盜。（記者王冠仁翻攝）

    劉嫌（紅衣者）當街持刀強盜。（記者王冠仁翻攝）

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