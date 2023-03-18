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    3/18 今彩539頭獎開出1注！獎落新北

    雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    2023/03/18 22:27

    〔即時新聞／綜合報導〕今晚（3月18日）開獎的第112000066期今彩539頭獎開出1注，可得800萬元，由新北市五股區五福路58號「楊衍飛旺旺彩券行」；第112000066期雙贏彩摃龜。

    第112000066期雙贏彩中獎號碼為「01、02、04、05、08、09、11、13、15、18、19、24」，頭獎摃龜；貳獎5注中獎，每注可得10萬元；參獎共147注中獎，每注可得500元；肆獎共1538注中獎，每注可得100元。

    第112000066期今彩539中獎號碼為「03、07、22、30、37」，頭獎共1注中獎，可得800萬元；貳獎共223注中獎，每注可得2萬元；參獎共7446注中獎，每注可得300元；肆獎共8萬0907注中獎，每注可得50元。

    第112000066期39樂合彩中獎號碼為「03、07、22、30、37」，四合共5注中獎，每注可得21萬2500元；三合共237注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬0949注中獎，每注可得1125元。

    第112000066期3星彩中獎號碼為「136」，正彩共48注中獎，每注可得1萬2500元。

    第112000066期4星彩中獎號碼為「8670」，正彩共4注中獎，每注可得12萬5000元。

    確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站 」。

    今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

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