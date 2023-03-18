5人求職淪詐騙車手……檢認定涉不法起訴 法官全判無罪

5名求職者淪為詐騙集團車手被檢方起訴，法官判無罪。（資料照）

2023/03/18 21:09

〔記者李立法／屏東報導〕劉姓等5名年輕男女求職，反淪為詐騙集團車手，收取被害人受騙交的款項再轉交，他們查覺有異，主動向家人或警方求助，但檢方偵辦後認為5人仍涉及不法，依詐欺及洗錢防制法等罪起訴，屏東地院則認為5人涉案事證不足，均判無罪，可上訴。

劉姓等5名社會新鮮人去年4月間透過求職社團找工作，到一家批發公司面試，公司幹部要求提供銀行帳戶，工作性質主要是向客戶「收取貨款」，每月薪資約2萬5000元。5人上班後分別被派往車站或其他指定地點收取「貨款」，再轉交給公司幹部指定的對象；1名遭詐騙的楊姓被害人失金近574萬元。

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5名年輕男女求職卻淪為詐騙集團車手，查覺工作性質有異，有人主動向家人或警方求助，配合警方辦案，查獲詐騙集團幹部。但檢方偵辦後認為，5人應徵時就該有所警覺，卻配合交出帳戶並奉派收取可疑項款，其中1人還是在取款時被警方逮獲，且所謂的薪資，竟是從收取的「貨款」中抽出2萬5000元不等金額充當，檢方認為5人也涉及不法，依詐欺及洗錢防制法等罪起訴。

劉男等5人及辯護律師均堅稱絕無犯罪意圖，並不知道面試的公司是詐騙集團，他們是被詐騙集團幹部的話術所騙，有人工作2個月都還沒收到薪水，因查覺異狀，主動向警方求助。

屏東地院檢視劉男5人求職過程及收取、轉交被害人項款等情形，認為有可能是社會經驗不足判斷錯誤，或因求職孔急而誤信，檢方所提事證，難以認定5人為詐騙集團從事洗錢行為，或與詐騙集團有犯意聯絡，應予5人無罪諭知。

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