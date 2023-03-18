公墓舉辦清明火災演練 出動遙控自走消防砲、空拍機

新北消防局第二大隊在新莊第一公墓舉辦清明消防演練，出動空拍機、遙控消防砲三度空間滅火，搭配上百名消防、義消，可有效撲滅公墓火警。（記者吳仁捷翻攝）

2023/03/18 15:56

〔記者吳仁捷／新北報導〕清明將屆，全國各墓區湧現掃墓人潮，新北市消防局第二大隊今天在寬達6.9公頃的第一公墓舉辦消防演練，不僅動員上百位消防、義消架設水帶、以防火桿滅火，設置防火帶，也出動遙控自走消防砲、空拍機，三度空間滅火，展現救災能量。

新北消防二大隊今天清明火災演練中，模擬墓地發生火災時，出現多個火點，火勢延燒擴大，消防員滅火、搶救過程，遭遇墓地面積廣大，考驗消防員佈線距離、出水壓力及人力配置的問題。

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由於新莊第一公墓面積寬達6.9公頃，消防員救災時，人力不足覆蓋整區，此時出動空拍機，確認燃燒區域，派出義消在火場外圍割草、區隔出防火帶，阻隔延燒，同一時間派出消防自走砲，接近火場，以大量水勢灌救滅火，一步步縮小火勢範圍，控制、撲滅火勢。

演練重點區分為「災害發生初期作為」、「多處火點周界防護」、「水帶延伸中繼加壓」、「科技作戰空拍機勘查」、「消防機器人火勢控制」、「人員輪替義消殘除」、「大隊幕僚場控作業」等7種情境。

第二大隊長黃弟勝指出，每逢清明時節，消防員撲滅公墓雜草火警疲於奔命，焚燒金紙不慎或風勢過大，小火便會延燒周圍樹木雜草釀成大火，呼籲民眾清明防火牢記「4不2記得」：「不」任意燒雜草、「不」隨意丟煙蒂、「不」讓冥紙飛揚、「不」放爆竹煙火、「記得」撲滅餘燼、「記得」隨手收拾垃圾，就能有效防止公墓雜草火警發生。

新北消防局第二大隊在新莊第一公墓舉辦清明消防演練，出動空拍機、遙控消防砲三度空間滅火，搭配上百名消防、義消，可有效撲滅公墓火警。（記者吳仁捷翻攝）

新北消防局第二大隊在新莊第一公墓舉辦清明消防演練，出動空拍機、遙控消防砲三度空間滅火，搭配上百名消防、義消，可有效撲滅公墓火警。（記者吳仁捷翻攝）

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