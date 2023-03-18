D奶泰國妹來台賣淫 「4種男客」不接

永康警方查獲泰國籍女子從事性交易。（民眾提供）

2023/03/18 09:21

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南永康警分局破獲跨區色情應召集團，主嫌招募觀光簽證的泰國籍女子從事賣淫，標榜苗條身材，加上D罩杯的傲人上圍等來攬客，調查發現，性交易還會挑對象，入珠、毒品、酒客，以及皮膚異常者不接。

永康警方偵破的賣淫集團，還橫跨北區、安南、新市等地進行性交易，逮獲嫌犯，以及泰籍服務小姐各4人，還有2名男客，並查扣相關證物。

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警方偵訊後，昨晚以違反組織犯罪防制條例、人口販運防制法、刑法妨害風化罪等移送台南地方檢察署偵辦，及依社會秩序維護法裁處。

永康警方接獲情資，有應召站集團入侵轄內社區大樓，安置外籍女子於套房內從事色情性交易，開始佈線調查。

發現大樓出入人員複雜，且確有性交易情事，擴大追查後，該應召集團成員處所，以及設置賣淫地點遍及台南各區。

經報請檢察官指揮偵辦，於2月下旬收網，一舉查獲2名黃姓、1名薛姓嫌犯，以及泰國籍應召站小姐4名、男客2名，並查扣手機、現金、保險套、潤滑液等證物。

而最後1名黃姓犯嫌則於日前通知到案，釐清集團分工，有負責小姐的監護、外務，以及載送的馬伕等身分。

該應召集團是透過網站、通訊軟體招攬客人，張貼含有腥羶色等引人遐想的小姐圖片，以及性交易服務內容吸引顧客上門。

每次以2500元至3500元不等金額進行全套性交易，還有其他特殊取向的額外加價服務。

4名應召小姐均是20餘歲持觀光簽證的泰國籍女子，其中2人已逾居留期限、2人還在居留期限內，但從事不法性交易，都需要遣返。

永康分局長甘炎民表示，警方將持續運用社區警政治理理念，建立雙向溝通機制，共同發掘可能潛藏於住宅、大樓、辦公場所的各類犯罪型態，全力打擊不法。

應召集團透過色情廣告來攬客。（民眾提供）

永康警方破獲泰國籍女子賣淫集團。（民眾提供）

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