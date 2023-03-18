為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    D奶泰國妹來台賣淫 「4種男客」不接

    永康警方查獲泰國籍女子從事性交易。（民眾提供）

    永康警方查獲泰國籍女子從事性交易。（民眾提供）

    2023/03/18 09:21

    〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南永康警分局破獲跨區色情應召集團，主嫌招募觀光簽證的泰國籍女子從事賣淫，標榜苗條身材，加上D罩杯的傲人上圍等來攬客，調查發現，性交易還會挑對象，入珠、毒品、酒客，以及皮膚異常者不接。

    永康警方偵破的賣淫集團，還橫跨北區、安南、新市等地進行性交易，逮獲嫌犯，以及泰籍服務小姐各4人，還有2名男客，並查扣相關證物。

    警方偵訊後，昨晚以違反組織犯罪防制條例、人口販運防制法、刑法妨害風化罪等移送台南地方檢察署偵辦，及依社會秩序維護法裁處。

    永康警方接獲情資，有應召站集團入侵轄內社區大樓，安置外籍女子於套房內從事色情性交易，開始佈線調查。

    發現大樓出入人員複雜，且確有性交易情事，擴大追查後，該應召集團成員處所，以及設置賣淫地點遍及台南各區。

    經報請檢察官指揮偵辦，於2月下旬收網，一舉查獲2名黃姓、1名薛姓嫌犯，以及泰國籍應召站小姐4名、男客2名，並查扣手機、現金、保險套、潤滑液等證物。

    而最後1名黃姓犯嫌則於日前通知到案，釐清集團分工，有負責小姐的監護、外務，以及載送的馬伕等身分。

    該應召集團是透過網站、通訊軟體招攬客人，張貼含有腥羶色等引人遐想的小姐圖片，以及性交易服務內容吸引顧客上門。

    每次以2500元至3500元不等金額進行全套性交易，還有其他特殊取向的額外加價服務。

    4名應召小姐均是20餘歲持觀光簽證的泰國籍女子，其中2人已逾居留期限、2人還在居留期限內，但從事不法性交易，都需要遣返。

    永康分局長甘炎民表示，警方將持續運用社區警政治理理念，建立雙向溝通機制，共同發掘可能潛藏於住宅、大樓、辦公場所的各類犯罪型態，全力打擊不法。

    應召集團透過色情廣告來攬客。（民眾提供）

    應召集團透過色情廣告來攬客。（民眾提供）

    永康警方破獲泰國籍女子賣淫集團。（民眾提供）

    永康警方破獲泰國籍女子賣淫集團。（民眾提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    「神之乳」女優安齋拉拉爆賣淫！ 價碼曝光釣出AV達人揭密
    2023/03/07 21:17

    「神之乳」女優安齋拉拉爆賣淫！ 價碼曝光釣出AV達人揭密
    誘女赴柬國賣淫、逼男穿女性內衣褲凌虐 25歲殘忍女蛇頭起訴
    2023/02/23 10:38

    誘女赴柬國賣淫、逼男穿女性內衣褲凌虐 25歲殘忍女蛇頭起訴

    一站信義線 輕享北市慢活步調
    162公分泰女被嫌矮 賣淫集團嗆嫖客：打X還要挑身高
    2019/11/06 18:35

    162公分泰女被嫌矮 賣淫集團嗆嫖客：打X還要挑身高
    中國籍姊妹花來台賣淫 瞎扯「台客尺寸剛好」
    2018/07/13 19:25

    中國籍姊妹花來台賣淫 瞎扯「台客尺寸剛好」

    大金30感謝有您 新品發表登場！
    越籍長腿辣媽不滿被休 返台賣淫「賺回來」
    2018/04/20 23:24

    越籍長腿辣媽不滿被休 返台賣淫「賺回來」
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播