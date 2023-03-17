教師涉7性騷擾僅停聘半年 受害者爆被恐嚇「火會燒到你身上」

立委范雲（左）出示狼師威脅學生當掉科目的對話紀錄。 （記者劉信德攝）

2023/03/17 23:33

〔記者陳政宇／台北報導〕人本教育基金會執行長馮喬蘭今（17）日與民進黨立委范雲和陳培瑜、時代力量立委王婉諭等人指控，台北醫學大學某中心蕭姓主任對職員及學生性騷擾成立共計7案，卻僅懲處停聘半年，校方處理程序有瑕疵，呼籲教育部主動調查。受害者出示證據說，蕭姓主任曾傳訊息恐嚇「你這樣做最後火只會燒到你身上」，試圖要求撤文。

北醫：依規通報調查 絕無要求撤文

台北醫學大學則發聲明說，接獲通報立即進行教育部校安通報，同時召開性平會，成立調查小組依相關法規調查，絕無要求吹哨者撤控訴文章及違法私設調查程序。

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人本教育基金會今天爆料，台北醫學大學某中心蕭主任以開玩笑為由，對中心工作的職員、學生言語性騷擾，或藉故進行有性意味的肢體碰觸；蕭師也經常以討論為由加學生的LINE，卻傳送與教學無關的輕挑言語或較暴露的照片、影音訊息給學生。

基金會指出，校方獲知當下，非立即通報，反而是要求吹哨者撤下控訴文章；更在性平會啟動前，就私下找蕭主任會談，違法私設調查程序。發覺會被調查的蕭主任，還趁程序暫時停聘前，壓迫、恐嚇、威脅受害者及目擊者。

立委陳培瑜說，台灣社會對有成功光環的男性，好像犯錯就可以輕輕放下，事情爆發之後，蕭主任不但沒有道歉，甚至威脅被害者、要求滅證，實情理難容；面對此權利關係，受害者總是束手無策，創傷不被看見，而這樣的傷害不僅是身體上的，同時也對心理和情感健康造成長期的影響。

「這絕對不是個案！」王婉諭批評，不論是教師、校方的性平意識，顯然都非常不及格；很遺憾看到我國高教現場，竟然有如此欠缺性平意識的大學校園，讓狼師得以橫行其中，無法保障學生及職員的安全，讓大家深陷性騷擾的恐懼中。

范雲進一步要求，教育部應重新檢討106年針對性別事件「情節重大」的定義與判斷基準，例如「犯後態度」的具體指標、複數受害者案件的懲處標準等，以確實杜絕校園性騷擾慣犯。

根據受害者所提供事證顯示，蕭主任發現網路匿名的爆料文章後，立即以訊息威脅，「你這樣做火只會燒到你身上，我跟你一起沈船對你我都沒有好處」；中心所屬學院的張姓院長更致電受害者，要求將該文撤下，因為會對學校造成傷害。

對此，台北醫學大學透過聲明稿指出，有關蕭姓教師涉性騷擾事件，在接獲通報後，立即進行教育部校安通報，同時召開性別平等委員會，並成立調查小組，依相關法規進行調查，絕無要求吹哨者撤下控訴文章及違法私設調查程序等情事。

校方說，調查之初，校內教評會即依據教師法22條，暫時予以蕭師停聘3個月，並靜候調查，且嚴禁騷擾或報復相關人員。本案於去年12月下旬完成性平調查，教評會於今年1月底決議予以蕭師終局停聘半年，惟依教師法第18條規定，需報教育部核定方能執行。

校方說，校內也對該師進行相關懲處，包括接受心理輔導及性別平等教育課程等，並要求該師向學生道歉，該師也已向學生道歉。同時也提供學生心理輔導相關協助。日前接獲申復，已組成申復審議小組，目前程序進行中，本案秉持勿枉勿縱原則，恪遵性平相關法規辦理。

受害學生及職員現身控訴揭發遭壓迫、恐嚇、威脅的經過。 （記者劉信德攝）

立委范雲（左）與人本教育基金會執行長馮喬蘭（右）召開「狼師性騷擾七案成立 竟僅停聘半年－受害者現身控訴狼師威脅不得申訴內幕」記者會。（記者劉信德攝）

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