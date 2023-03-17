輕航機墜機2死 順風飛行俱樂部沉默28小時發聲明回應了

順風飛行協會發聲明回應墜機事故。（順風飛行協會提供；本報合成）

2023/03/17 19:57

〔記者顏宏駿／彰化報導〕國內面積最大的合法飛行場「順風飛行俱樂部」昨天（17日）發生墜機意外，造成日本籍青年和台灣籍教練身亡，事發28小時後，俱樂部今晚發出3點聲明回應。

順風飛行俱樂部首先說，遇難的林國裕教練擁有豐富的飛行經驗，出事的鯊魚機齡不到2年，此機型有卓越的性能和安全機制。

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對於此意外，他們感到遺憾，因為配合運安會調查，所以未對外公開說明。最後協會感謝意外發生後相關單位的協助，他們對罹難者表達由衷的哀悼，也會依法做後續處理，同時精進改善不足之處，將會持續為台灣的飛行運動及飛安盡心盡力。

聲明全文如下：

順風飛行協會聲明

一、本起意外事故輕航機為本協會旗下Shark鯊魚運動競賽機，由林國裕教練駕駛，搭載日本籍學員飛行。林國裕教練曾擔任F-16戰機分隊長，總飛行時間近2000小時，有相常豐富的飛行經驗。日本籍學員於参加飛行前，亦依法簽有各式許可文件及參加意外保險。Shark鲨魚運動競賽機，機齡僅不到2年，有卓越之性能及飛機降落傘之安全機制，並具有長途航行能力。

二、然非常遺憾，在本起事故驟然發生下，本協會對於事故原因所知實在有限，無法即時提供各界本起事故原因，現正配合檢調及運安會相關單位調查報告中、偵查不公開尚無法提供資訊，待調查報告出爐後再向各界報告。

三、感謝所有警消人員在本起意外事故發生後第一時間的救援，及媒體的報導、關切。本協會除了對不幸罹難者及家屬表達由衷哀悼之意外，更會依法負責後續處理，虚心接受各界指導，精進改善不足之處，持續努力為台灣的飛行運動及飛行安全盡心盡力。

順風飛行協會發聲明回應墜機事故。（順風飛行協會提供）

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