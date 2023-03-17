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    窩橋下海砂屋常落碎石 三重分局交通分隊新廳舍動土

    新北市府在中興北街新建三重分局交通分隊辦公廳舍。（記者林欣漢攝）

    新北市府在中興北街新建三重分局交通分隊辦公廳舍。（記者林欣漢攝）

    2023/03/17 12:20

    〔記者林欣漢／新北報導〕新北市警局三重分局交通分隊位於中山橋下的狹窄空間，每當大車經過常有碎石掉落，建物老舊又是海砂屋，市府在中興北街斥資1億7千多萬元新建辦公廳舍，今天舉行動土典禮，由市長侯友宜主持，預計明年7月完工，侯友宜期許工程如期如質完成，員警有更舒適的辦公環境，也提供市民更佳的服務。

    警方指出，三重分局交通分隊位於連結新莊與三重的中山橋下，由於大型聯結車、大卡車等都可上橋，在震動、年久失修等原因下，常有碎石掉落，除了影響交通大隊警員，也讓前來洽公的民眾膽顫心驚。

    侯友宜表示，約50名員警在該處辦公，不管是生活或工作上，都是很大的傷害跟挑戰，考量建物老化，及未來轄區人口數與交通的需求漸增，因此斥資1億7千多萬元在中興北街新建辦公廳舍，新廳舍為地上4層及地下1層建物，總樓地板面積約862坪，預計明年7月完工。

    侯友宜說，新廳舍位於新北市的重要交通樞紐點，新莊、五股、泰山、蘆洲等鄰近行政區都可透過台64線抵達，期待能如期竣工，讓警察同仁有更舒適的辦公環境，未來警方也會在交通安全的宣導上展開強力作為，讓民眾交通通行更順暢。

    新北市三重分局交通分隊位於連結新莊與三重的中山橋下，大型聯結車、大卡車等都可上橋，常有碎石掉落。（警方提供）

    新北市三重分局交通分隊位於連結新莊與三重的中山橋下，大型聯結車、大卡車等都可上橋，常有碎石掉落。（警方提供）

    新北市警局三重分局交通分隊位於中山橋下的狹窄空間，每當大車經過常有碎石掉落，建物老舊又是海砂屋。（警方提供）

    新北市警局三重分局交通分隊位於中山橋下的狹窄空間，每當大車經過常有碎石掉落，建物老舊又是海砂屋。（警方提供）

    三重分局交通分隊位於連結新莊與三重的中山橋下，由於大型聯結車、大卡車等都可上橋，在震動、年久失修等原因下，常有碎石掉落。（警方提供）

    三重分局交通分隊位於連結新莊與三重的中山橋下，由於大型聯結車、大卡車等都可上橋，在震動、年久失修等原因下，常有碎石掉落。（警方提供）

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