為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    麻油雞吃到醉還自己打電話報案 偷騎車下場慘

    蔡姓男子應該是吃了加了很多酒的麻油雞，吃到醉醺醺坐在地上還報案。示意照，與新聞無關。（資料照，記者陳鳳麗攝）

    蔡姓男子應該是吃了加了很多酒的麻油雞，吃到醉醺醺坐在地上還報案。示意照，與新聞無關。（資料照，記者陳鳳麗攝）

    2023/03/17 09:05

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣中年男子大啖麻油雞後，醉醺醺地打電話報案，警方獲報趕至，見他醉到坐在地上，口齒不清，要他回家休息，但不可騎機車，而他口頭答應後見警方離開，即騎上自己的機車，才騎一段路就被同一名警員攔查，酒精濃度每公升高達1.12毫克，被南投地院判刑6個月，由於他已是第3次酒駕，可能面臨牢獄之災。

    46歲蔡姓男子是在2月中旬的假日中午，不知在何處吃全酒的麻油雞，雞酒喝到醉，坐在南投某條街道上，拿起手機報案，警方獲報後趕到現場，問他發生什麼事，而坐在地上的他，話都說不清楚，只說他家在旁邊而已，員警要他趕快回家休息，並再三叮嚀不能騎機車。

    蔡男看到警方離開後，即站起來牽放在不遠處的機車，先將機車用手牽到街口，隨即騎上機車，但才騎了一段路，就被警員攔查，而這名警員就是剛剛接獲報案，再三叮嚀他不能騎機車的人。

    蔡姓男子先前已經有兩次酒駕觸犯公共危險罪，此次是第三度酒駕，南投地院法官判處有期徒刑6個月，若易科罰金以新台幣1000元折算1日，檢方對酒駕判刑的執行日趨嚴格，第3度酒駕恐怕無法再易科罰金，可能必須入監服刑。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    怎麼又是你？三度遭同一警逮捕 酒駕通緝男子又被他上銬送辦
    2023/03/16 10:29

    怎麼又是你？三度遭同一警逮捕 酒駕通緝男子又被他上銬送辦
    侵占他人皮夾違規騎車抽菸 男被查獲酒駕法辦2罪
    2023/03/16 08:39

    侵占他人皮夾違規騎車抽菸 男被查獲酒駕法辦2罪

    多方產業帶動人口紅利 林口指標新案
    吊照還酒駕撞人！秀林鄉代賴偉翔肇逃躲入喪家被逮
    2023/03/14 20:09

    吊照還酒駕撞人！秀林鄉代賴偉翔肇逃躲入喪家被逮
    酒駕釀全家1死3傷重判 兩造均上訴、被告延押
    2023/03/14 06:59

    酒駕釀全家1死3傷重判 兩造均上訴、被告延押

    噴兩下能無痛減重？醫證實：是真的！
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播