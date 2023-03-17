麻油雞吃到醉還自己打電話報案 偷騎車下場慘

蔡姓男子應該是吃了加了很多酒的麻油雞，吃到醉醺醺坐在地上還報案。示意照，與新聞無關。（資料照，記者陳鳳麗攝）

2023/03/17 09:05

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣中年男子大啖麻油雞後，醉醺醺地打電話報案，警方獲報趕至，見他醉到坐在地上，口齒不清，要他回家休息，但不可騎機車，而他口頭答應後見警方離開，即騎上自己的機車，才騎一段路就被同一名警員攔查，酒精濃度每公升高達1.12毫克，被南投地院判刑6個月，由於他已是第3次酒駕，可能面臨牢獄之災。

46歲蔡姓男子是在2月中旬的假日中午，不知在何處吃全酒的麻油雞，雞酒喝到醉，坐在南投某條街道上，拿起手機報案，警方獲報後趕到現場，問他發生什麼事，而坐在地上的他，話都說不清楚，只說他家在旁邊而已，員警要他趕快回家休息，並再三叮嚀不能騎機車。

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蔡男看到警方離開後，即站起來牽放在不遠處的機車，先將機車用手牽到街口，隨即騎上機車，但才騎了一段路，就被警員攔查，而這名警員就是剛剛接獲報案，再三叮嚀他不能騎機車的人。

蔡姓男子先前已經有兩次酒駕觸犯公共危險罪，此次是第三度酒駕，南投地院法官判處有期徒刑6個月，若易科罰金以新台幣1000元折算1日，檢方對酒駕判刑的執行日趨嚴格，第3度酒駕恐怕無法再易科罰金，可能必須入監服刑。

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