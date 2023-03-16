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    普發現金防詐騙 NCC督導電信業者朝四方向管控

    NCC督導電信業者防堵詐騙。（資料照，記者丁奕攝）

    NCC督導電信業者防堵詐騙。（資料照，記者丁奕攝）

    2023/03/16 19:35

    〔記者丁奕／台北報導〕數位發展部宣布普發6000元現金3月22日開放上網登記，而日前就有詐騙集團發送普發現金的詐騙簡訊，因此數位部也提醒民眾留意詐騙。而針對電話、簡訊詐騙，國家通訊傳播委員會（NCC）副主委翁柏宗表示，正與進行相關研議，提出包含對大量門號的風險用戶控管，並督導電信業者朝四個方向管控。

    翁柏宗指出，目前NCC已督導電信業者朝四個方向研議防詐。包含：杜絕境外竄改來話詐騙；防止人頭帳號，配合165通知停止或暫停電信服務納入定型化契約、申報門號審驗機制；配合警政單位在簡訊關鍵字上篩除涉詐簡訊；與蘋果合作針對imessage，涉詐簡訊關鍵字篩濾，除了提出相關措施，也持續精進。

    翁柏宗表示，近期將針對大量申辦電信門號的企業用戶，設置「防詐風險控管措施」、「建立客戶風險分級制度」、「一門號遭通報涉詐，其他申請門號併同斷話」、「涉詐門號之所有人應限制其再行申辦行動電話門號」、「電信事業建立聯防機制」，並納入「列入電信管理法規範及行動寬頻服務契約」等議題進行討論。

    NCC主委陳耀祥昨日於立法院接受立委質詢時，就有立委提出是否可於買手機時，強制下載反詐騙APP「Whoscall」，陳耀祥表示，目前正在研議討論中。 翁柏宗今指出，已有與數位部聯繫，怎麼讓165反詐騙專線的資料庫應用於反詐騙上，因為「Whoscall」是民間資料庫，政府若要推行會選擇資料完整、有公信力的資料庫。

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