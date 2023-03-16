疫後特別預算立院擬24日表決 4/6起發放現金6000元

立法院長游錫堃今召集朝野黨團協商疫後特別預算案。（記者謝君臨翻攝）

2023/03/16 17:58

〔記者謝君臨／台北報導〕立法院長游錫堃今（16）日召集朝野黨團協商攸關「普發現金6000元」的「中央政府疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算案」。針對預算處理時程，民進黨團、民眾黨團、時代力量黨團均認為24日表決較為合適，國民黨團原獨排眾議，盼於21日就處理，經討論，最終各黨團同意24日表決特別預算案。

有關疫後特別預算案，大致可區分為3大主軸，包括：普發現金1417億元、挹注勞健保及台電1000億元、強化經濟及社會韌性1370億元。立院財政等6委員會於8日審竣該案，保留25案送交朝野協商。

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今協商時，民進黨團總召柯建銘表示，大家都希望特別預算越快處理越好，他建議朝野排除1個月協商冷凍期，下週二程序委員會變更議程，將下週五原本的總質詢改為表決特別預算，最快下週六送總統府簽署，27日生效，再來需要5個工作天處理撥款給銀行等程序，待清明節放假後，4月6日起陸續發放現金6000元。

經討論，最終各黨團決議，21日下午3時前，將特別預算相關提案送至財政委員會彙整。財委會於22日上午9時前提供各黨團及相關行政部門參考，以利23日下午3時進行協商，並於24日院會表決處理特別預算案，完成三讀程序，各黨團同意不提出復議，當日院會僅列特別預算案，不進行施政質詢。

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