上士班長耍官威強迫替部屬「打手槍」 威脅「這是我們的秘密」

陸軍潘姓上士班長耍官威，強迫替部屬「打手槍」，還告誡稱「這是我們的秘密」、「你已跳到這個甕裡」，宜蘭地院輕判潘男5月徒刑，高院今駁回上訴定讞。（記者楊國文攝）

2023/03/16 12:57

〔記者楊國文／台北報導〕已婚的陸軍某步兵單位潘姓上士班長，被控以上司權勢，要求替被禁假中的部屬按摩，實則替被害人「打手槍」，滿足性慾，猥褻得逞，還告誡稱「這個是我們的秘密」，使被害人身心受創，醜聞曝光後潘男仍不認罪，但獲宜蘭地院以無前科為由輕判5月徒刑、可易科罰金15萬元；潘男上訴請求緩刑，但高等法院認為被害人不原諒他，加上犯行不輕，今判決駁回定讞。

判決指出，擔任上士班長的潘男於2021年7月3日、4日為留守值星官，同一單位服役的部屬阿志（化名）因違紀事件於該2日遭禁假，基於猥褻犯意，竟利用上司權勢，於7月4日凌晨1時，以交換自己秘密的方式取得阿志同意，由他替阿志按摩。

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按摩過程中，潘男先從阿志胯下部位開始按摩，當按摩至阿志鼠蹊部時，再以按摩的最後步驟需勃起射精為由，要求阿志脫下內褲並勃起，阿志受到驚嚇，求情說「我希望不要這樣子」、「我真的沒有辦法勃起」、「我可能沒有辦法做這件事」等話拒絕。

沒想到惹到潘男不悅，拿出上司官架子，以當時擔任值星官等同副排長的語氣表示「你已經跳到這個甕裡」、「這個是我們兩個的秘密，我們現在是好朋友」、「這件事情出了這個房間之後就不會有人知道了」、「副排做事情就要做到底，沒有做到底的話，心裡會難以抒發」等話，迫使阿志因畏懼其權勢而屈從。

不過，過程中，阿志始終無法勃起，潘男見狀即要求阿志拿手機看A片，同時以其右手替阿志「打手槍」。

阿志因不願潘男繼續碰觸他的「小弟弟」，堅稱「我要自已來」，潘男則要求說「「等你差不多6、7分的時候，或是7、8分的時候再給我」，阿志為儘速結束此事而射精時，潘男竟左手接住其精液，右手握住阿志的生殖器問「你可不可以再來一次」遭拒，潘男撂話表示「要不然明天再做」。阿志事後向其他班兵訴苦，再向連長反映，全案曝光，檢方依利用權勢猥褻罪將潘男起訴。

審理時，潘男坦承替阿志按摩，且碰觸到阿志的「小弟弟」，但否認猥褻犯行，辯稱是阿志要求他按摩，按摩過程中也再三跟阿志確認過。

宜蘭地院合議庭審判長林惠玲、法官楊心希、陳錦雯認為，審酌阿志事後情緒異常焦慮、害怕、落淚、無奈等反應，且與潘男無恩怨，無冒著偽證罪風險陷害潘男之理，加上多位班兵均證述親身聽到阿志述說遭猥褻一事等事證，認定潘男犯行明確。

合議庭審理認定，事發時潘男是現役上士，竟利用上司權勢猥褻阿志，不僅戕害阿志的身心健康，侵害阿志的性自主決定權，也造成日後的陰影，犯罪情節和惡性均非輕，且潘男在警訊、檢方偵查及一審審理均否認犯罪，但考量他無前科，事後已退役，目前待業中，輕判5月徒刑，可易科罰金15萬元。

潘男上訴高院時改口認罪，強調有和解意願，請求從輕量刑，並諭知緩刑，但阿志不願和潘男和解。

高院認定潘男因一已私慾，對遭禁假的阿志猥褻，造成的危害程度不輕，又未獲被害人阿志霸恕，今判決駁回上訴，維持5月徒刑，可易科罰金，全案定讞。

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