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    網路兜售肖楠木塊 警發現祖孫三代都違法

    警方查扣肖楠木塊。（記者王冠仁翻攝）

    警方查扣肖楠木塊。（記者王冠仁翻攝）

    2023/03/16 11:15

    雲端硬碟上有影片：https://drive.google.com/drive/folders/1MfZp28zAm6x8F3ENlPR7xPX9sg9miu8f

    〔記者王冠仁／台北報導〕22歲林姓男子透過社群網站，張貼要販售肖楠木的貼文，保七總隊發現後循線追查，昨到林男住處逮人，在該處查扣90塊、市價達150萬元的肖楠木塊。林聲稱是幫48歲父親貼文，林父則稱這批木塊是已過世的父親留下，警方最後將林姓父子檔依違反森林法罪嫌送辦。

    保七總隊去年底在網路上發現，有人透過社群網站發文，聲稱要兜售「台灣三峽肖楠木」；由於肖楠木已被列為貴重木，警方於是與林務局新竹林區管理處組成專案小組共同追查。

    警方在昨天循線到林男位於新北市鶯歌區的住處登門查緝，當場在該處查扣查扣90塊、重達970公斤、市價達150萬元的肖楠木塊。警方會同林務局人員檢視這批木塊，研判這些木塊都來自三峽的「滿月圓森林遊樂區」。

    林男聲稱只是幫父親貼文，林父則說這批木塊是已經過世的父親留下，當年他父親也是向他人收購而來。林父還告訴警方，他父親過世後，這些木材堆積在家中，近來他打算拆屋改建，因此才叫兒子發文兜售，還辯稱不知道此舉已經觸法。

    保七總隊強調，為貫徹實施全國性「滅鼠專案」，警方與各地方檢察署、林務局及移民署等單位通力合作，遏止盜伐行為，全力掃蕩山老鼠盜伐林木及溯源追查幕後收贓、加工廠、銷贓藝品店。

    警方查扣肖楠木塊。（記者王冠仁翻攝）

    警方查扣肖楠木塊。（記者王冠仁翻攝）

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