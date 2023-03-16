率48退將赴中國13趟「促進祖國統一」 羅志明、夏復翔起訴

前立委羅志明（右）和前海軍少將夏復翔（左）到案後，1月5日晚間一度獲交保。（資料照，記者黃佳琳攝）

2023/03/16 11:13

〔記者黃佳琳／高雄報導〕前立委羅志明、前海軍少將夏復翔兩人疑遭中共勢力吸收後，涉嫌在台發展共諜組識，從2013年起陸續率領48名我國退役將領赴中國「交流」13趟，除接受落地招待，還接受對岸宣揚「一國兩制」、「武統台灣」的統戰理念，羅、夏到案後否認涉案，被高雄地檢署二次聲押獲准，今偵結後，依違反國安法起訴兩人。

雄檢襄閱主任檢察官徐弘儒指出，夏復翔2009年從海軍司令部少將政戰副主任退役，2012年擔任海軍官校校友會會長時，與中國「黃埔軍校同學會」副秘書長郝一峰（曾任中共中央統戰部綜合調研處處長）及「黃埔軍校同學會」台港澳聯絡部副部長方新生（曾任「中國和平統一促進會」處長）結識。

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而羅志明因參加高爾夫球隊與夏復翔變成球友，加上他當時是台鹽廈門子公司董事長，也跟廣東太普樂生技公司董事長李鷹（其父為中國空軍退役，是中國軍事機構運用人員）先有業務往來後結為好友；2013年間，李鷹來台打高爾夫球，羅志明引薦夏復翔與其結交後，李鷹允諾免費招待旅遊，羅、夏兩人於是開始透過自己的人脈，四處找尋退役將領赴中。

檢調發現，從2013年至2018年，共有48位我國退役高階軍官，赴中參加「孫中山誕辰紀念活動」、「三二九黃花崗72烈士紀念活動」、「珠海航空展」、「高爾夫球邀請賽」，出團次數達13次，人次高達194次。這批退將到中國時，不但全程接受免費落地招待，甚至還在與中共座談、餐敘時，讓中方宣傳「和平統一」、「一國兩制」甚至「武統台灣」等統戰思想，還詢問這些退將祖籍及是否有意至中國居住等。

羅、夏兩人今年1月到案後否認替中共發展共諜，僅坦承有率退將赴中旅遊，被檢方聲押後，高雄地院法官認為無羈押的必要，分別諭知20萬元、15萬元交保；雄檢不服抗告成功，高雄地院重開重開羈押庭，法官認定羅、夏有與證人接觸、串證之虞，裁定兩人羈押禁見，讓他們在看守所過年。

經過一個多月的調查，雄檢指出，「黃埔軍校同學會」、「中國和平統一促進會」都是我國公告中共統戰部附屬團體，羅、夏兩人替中國拉攏、吸收我方退將，除了讓中國有機們對他們進行思想引導，從中挑選可納為己用的退將，雖兩人否認涉案，但因相關事證明確，偵結後依違反國安法發展共諜組織罪起訴。

前立委羅志明（中間站立者）與中方統戰人員餐敘。（翻攝黃埔軍校同學會活動手冊）

前海軍少將夏復翔（左2）率退將團赴中接受免費招待，還與眾人拉起「發揚黃埔精神，促進祖國統一」字樣的巨型橫幅合影。（翻攝黃埔軍校同學會活動手冊）

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