花蓮惡狼劫財還意圖劫色 警方靠一隻拖鞋逮人送辦收押
2023/03/16 09:58
〔記者王錦義／花蓮報導〕有性侵前科需每半年就向警方報到的花蓮縣江姓男子，日前在台鐵新城車站附近，見有婦人落單走在路上，竟把婦人強拉進一旁草叢內意圖搶奪財物，婦人奮力反抗咬傷嫌犯手指，江男落荒而逃，新城警分局獲報後鎖定對象抓人，依妨害性自主、強盜未遂罪嫌移送法辦，昨晚被法院裁定羈押獲准。
新城警分局指出，13日晚間9點多，一名婦人徒步沿花6線要前往新城車站搭車，50歲江姓男子躲在路旁的草叢內，把婦人強拉進草叢意圖行搶，並上下其手意圖不軌，婦人奮力反抗咬傷嫌犯手指，江男落荒而逃，現場留下疑似江姓男子遺留的塑膠拖鞋以及吸食強力膠的塑膠袋。
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警方除了採集塑膠袋內及血跡的相關DNA送刑事局比對嫌犯身份，也根據轄內高風險列管人口進行清查，發現曾犯下性侵案件需每半年到分局報到的江姓男子所穿拖鞋一致，警方隨即快速鎖定江男，並在14日下午登門逮捕江姓男子，訊後依妨害性自主、強盜未遂罪嫌罪嫌移送花蓮地檢署偵辦。
新城警分局指出，本案為偶發性案件，警方立即調閱周遭監視器及訪查民眾，隨即掌握犯嫌身分，並持檢察官核發的拘票將涉嫌的江姓男子逮捕，呼籲民眾勿恐慌，也提醒民眾夜歸時請注意人身安全，盡量結伴同行，以保障自身生命、身體、財產安全。