「吃下會開心」台女迷昏外籍男強盜17萬 法官從重判刑

翁女迷昏外籍男強盜17萬，辯稱只犯下竊盜罪輕罪，但高院仍依強盜罪判翁女5年2月徒刑。（情境照）

2021/08/27 10:47

〔記者楊國文／台北報導〕台北市翁姓女子透過臉書認識一名住在新北市的外籍男子，相約到夜店小酌，閒聊間翁女得知他在家中存放17萬多元現金，竟佯稱夜奔外籍男住處「續攤」，翁女在計程車上騙他說吃下粉紅色藥丸「會開心」，即放入啤酒內讓他喝下，抵達外籍男租屋處後，再趁他去尿尿空檔，將另一顆安眠藥摻入啤酒，順利將他迷昏後搶走17萬1千元，除拿其中1千元搭車，其餘17萬藏在百貨公司置物櫃，高院審理時翁女辯稱只犯下竊盜罪輕罪，但高院仍依強盜罪判翁女5年2月徒刑。

起訴指出，去年9月6日凌晨，翁女與被害的幾內亞籍男子透過臉書Messenger相談甚歡，相約到夜店喝酒。閒聊間，男子無意透露自己住處有17萬多元現金，翁女得知後起了歹念，夜奔外籍男住處，把酒言歡。

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搭計程車返車途中，翁女在車上騙他說吃下粉紅色藥丸「會開心」，但扺達他的住處時，翁女發覺他仍未被迷昏，趁他尿意起身上廁所之際，再將安眠藥加進啤酒中，外籍男回來一口喝下，不久就陷入深深沉睡中。

翁女見狀，立刻搜出外籍男放在家中的17萬1千元，急忙招計程車到信義區，將其中17萬藏在遠百信義的出租置物櫃即離去。外籍男醒後報警，警方循線查獲翁女。

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