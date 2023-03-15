捧2萬現金找「花美男」 大齡女被告知「上當」眼角泛淚

A女在網路上遇到了花美男，在情人節當天約見面，結果才知道是詐騙，被威脅拿著兩萬元現金買點數，還好被店員攔下來。（民眾提供）

2023/03/15 23:48

〔記者王捷／台南報導〕超過30歲的A女現實中遇不到好對象，網路上也遇不到真心人，情人節那天她去超商買點數給「男公關」，被超商店員阻止，警方告知是詐騙，讓她眼角泛淚。

詐騙集團利用寂寞商機來騙錢，有越來越多女性被害人上當，雖然相關單位常宣導，但有些民眾在生活中不會接觸這類宣導，像是A女一樣，她從來不知道歹徒會裝成「男公關」來騙她。

請繼續往下閱讀...

A女生活單純，不常化妝，很多人都說她像學生，她在現實中遇到好對象不敢開口怕「社死」，網路上又很多人只想約炮，讓她超過30歲還是沒對象。

前幾天，歹徒偽裝的花美男，跟其他男網友不一樣，不僅很帥，還很關心A女、也不急著見面，讓她很心動，但是她還不知道，對方就是警方口中的「假交友真詐欺」。

最後A女開口，想跟花美男見面，花美男才說自己是男公關，要見面須先買點數，這時A女很失望，決定不理花美男時，豈料對方馬上變臉，用血腥照片威脅，要是不去買點數，一定會把A女找出來。

A女只好捧著兩萬元現金去超商，店員一看A女就不像是會玩遊戲的人所以報案，警方告訴A女這是詐騙，在情人節還被騙，還被這麼多人知道，讓她忍不住眼角泛淚。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法