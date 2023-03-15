台女癡戀「高富帥」倒貼百萬、當人頭帳戶... 警逮詐團18人

詐騙集團引誘台灣女性上當。（讀者提供）

2023/03/15 11:29

〔記者洪定宏／高雄報導〕以吳姓男子為首的詐騙集團，利用中國「探探」交友APP，以海歸「高富帥」假象誘騙台灣未婚女子，結果有超過50人甘願交出存摺當人頭詐騙帳戶，其中5人更支付150萬元，或買名錶餽贈給素未謀面的「男朋友」，警方逮捕18名詐團成員，並清查其他被害人數及遭詐金額。

高雄市仁武警分局接獲線報，指吳男在中北部設置詐騙機房，經過蒐證確認地點，於去年12月，在台中及台北的旅館、民宅，逮捕吳嫌等5人，今年3月12日再逮捕13人，總共18人落網，起出5萬元現金及2只名錶。

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警方發現，詐騙集團盜用他人照片，營造從海外留學歸國的「高富帥」形象，並大量購買「探探」交友APP帳號，尋找亟需結交男朋友的台灣未婚女性，每天對她們噓寒問暖，以交往、結婚為由，獲取信任，再誘騙她們投資課程，取得銀行帳戶，藉此再詐騙其他未婚女性匯款。

目前已知提供帳戶的女性超過50人，年齡在26歲至35歲，其中5人還被騙150萬元，或買名錶餽贈給素未謀面的「男朋友」，警方將18名嫌犯依加重詐欺、洗錢、組織犯罪條例案移送高雄地檢署偵辦。

警方破獲詐騙集團組織。（讀者提供）

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