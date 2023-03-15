為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    台女癡戀「高富帥」倒貼百萬、當人頭帳戶... 警逮詐團18人

    詐騙集團引誘台灣女性上當。（讀者提供）

    詐騙集團引誘台灣女性上當。（讀者提供）

    2023/03/15 11:29

    〔記者洪定宏／高雄報導〕以吳姓男子為首的詐騙集團，利用中國「探探」交友APP，以海歸「高富帥」假象誘騙台灣未婚女子，結果有超過50人甘願交出存摺當人頭詐騙帳戶，其中5人更支付150萬元，或買名錶餽贈給素未謀面的「男朋友」，警方逮捕18名詐團成員，並清查其他被害人數及遭詐金額。

    高雄市仁武警分局接獲線報，指吳男在中北部設置詐騙機房，經過蒐證確認地點，於去年12月，在台中及台北的旅館、民宅，逮捕吳嫌等5人，今年3月12日再逮捕13人，總共18人落網，起出5萬元現金及2只名錶。

    警方發現，詐騙集團盜用他人照片，營造從海外留學歸國的「高富帥」形象，並大量購買「探探」交友APP帳號，尋找亟需結交男朋友的台灣未婚女性，每天對她們噓寒問暖，以交往、結婚為由，獲取信任，再誘騙她們投資課程，取得銀行帳戶，藉此再詐騙其他未婚女性匯款。

    目前已知提供帳戶的女性超過50人，年齡在26歲至35歲，其中5人還被騙150萬元，或買名錶餽贈給素未謀面的「男朋友」，警方將18名嫌犯依加重詐欺、洗錢、組織犯罪條例案移送高雄地檢署偵辦。

    警方破獲詐騙集團組織。（讀者提供）

    警方破獲詐騙集團組織。（讀者提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    小學同學自稱檢察官 她相隔30年參加同學會竟是一場噩夢
    2023/03/15 10:25

    小學同學自稱檢察官 她相隔30年參加同學會竟是一場噩夢
    詐騙防不勝防 立院民眾黨團籲政府多管齊下
    2023/03/15 10:12

    詐騙防不勝防 立院民眾黨團籲政府多管齊下

    等不及啦！疫情後最新出國攻略！
    假冒官方網站詐騙 蝦皮購物也受害
    2023/03/15 05:30

    假冒官方網站詐騙 蝦皮購物也受害
    「女醫」喊急用讓他險失40萬 警剛阻詐又遇女要匯58萬忙勸阻
    2023/03/14 17:27

    「女醫」喊急用讓他險失40萬 警剛阻詐又遇女要匯58萬忙勸阻

    三地能源牛潮埔儲能案合法規盼共識
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播