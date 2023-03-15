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    詐騙防不勝防 立院民眾黨團籲政府多管齊下

    立院民眾黨團副總召賴香伶召開記者會表示，故宮逾十萬國寶圖檔去年遭駭外流，官方現在才開始研擬要求兜售網站下架，防範資料外流與追回的標準作業程序明顯出現問題，個資外洩問題頻傳，連中央都變成受害者。（立院民眾黨團提供）

    立院民眾黨團副總召賴香伶召開記者會表示，故宮逾十萬國寶圖檔去年遭駭外流，官方現在才開始研擬要求兜售網站下架，防範資料外流與追回的標準作業程序明顯出現問題，個資外洩問題頻傳，連中央都變成受害者。（立院民眾黨團提供）

    2023/03/15 10:12

    〔記者黃靖媗／台北報導〕隨著科技進步，詐騙犯罪內容與分工更加精細，民眾防不勝防。立院民眾黨團副總召賴香伶今日上午召開記者會表示，故宮逾10萬國寶圖檔去年遭駭外流，官方現在才開始研擬要求兜售網站下架，防範資料外流與追回的標準作業程序明顯出現問題，個資外洩問題頻傳，連中央都變成受害者，呼籲政府應跨部會從技術、金融管理與教育宣導多管齊下，才能有效治理詐騙。

    賴香伶指出，前行政院長蘇貞昌任內宣示要組建跨部會「打詐國家隊」，但根據刑事局統計，2018年到2022年間詐騙案不斷攀升，光去年詐騙財損就將近70億元，5年成長75%，詐騙案越打越多，儼然成為國安危機，內政部長林右昌卻換湯不換藥，又要再次整合數發部、金管會、通傳會打擊詐騙，「打詐國家隊」一再重組，民眾被騙的狀況卻從未改善。

    賴香伶認為，政府逃避責任的「駝鳥心態」是打詐失敗最大原因，數發部應該杜絕企業個資外洩防堵詐騙破口、通傳會要持續篩查低成本、高獲利的詐騙簡訊、金管會更得加強監管加密貨幣被用於洗錢，但如今各機關不務正業只會踢皮球。

    立委陳琬惠則表示，打詐議題牽涉多個部會，政府不能被罵才要動，不只民眾個資外洩，故宮系統去年6月遭駭，大量典藏品圖檔外流在網路公開販售，故宮卻輕描淡寫地說「不是被駭，是被截圖」，這種說法反映政府系統完全不設防，若「不設防」就是政府對於資安乃至於詐騙防治的態度，也難怪詐騙案件不斷飆升。

    陳琬惠表示，根據刑事局統計，單就網路詐騙案2018年財損約4.7億元、8593人被害；2022年財損超過20億，被害人數超過1萬3千人，增長幅度高達6成，很大原因在於金融科技與金流工具日新月異，警方查緝手段面臨瓶頸，政府的金融科技、工具管理也要與時俱進，才能有效打擊犯罪。

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