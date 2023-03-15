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    桃園虎頭山垃圾掩埋場大火燒近26小時撲滅 桃園區成功路恢復通車

    桃園市虎頭山會稽垃圾掩埋場大火燒近26小時，目前殘火處理中。（桃市府消防局提供）

    桃園市虎頭山會稽垃圾掩埋場大火燒近26小時，目前殘火處理中。（桃市府消防局提供）

    2023/03/15 08:04

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市虎頭山會稽垃圾掩埋場，昨天凌晨1點多突然竄火，大火於昨天上午9點19分控制，但內部持續在悶燒，消防、義消徹夜打火，並出動5部怪手開挖、射水，火勢直到今天凌晨3點撲滅，燒了近26小時，目前殘火處理中，桃園區成功路已在清晨6點30分恢復通車。

    這場火警總計出動消防人員258人，桃園市消防局第一大隊大隊長賴志忠表示，目前現場僅部份區域仍有悶燒狀況，預留10輛水庫車、6輛水箱車持續灌救，預計今天中午可完成，至於火警原因有待火調科調查。

    位於桃園區成功路三段山區的會稽垃圾掩埋場，於2002年即封場不再處理垃圾掩埋，目前做為巨大傢俱、廢樹枝與彈簧床等物品堆置場域，從2019年至今已超了第5次，對此，桃市府環保局表示，過去主要起火原因大多是廢棄物堆置加上太陽曝曬，長期下來會產生沼氣導致燃燒，今年國家清潔週收運大量巨大廢棄家具，短期內去化不易，暫時堆置在掩埋場內，除將持續擴大回收去化量能，縮短場內暫置時間外，也將加強場內溫度監控及消防安全設備，全力降低火災事件發生風險。

    桃園市虎頭山會稽垃圾掩埋場大火燒近26小時，目前殘火處理中。（桃市府消防局提供）

    桃園市虎頭山會稽垃圾掩埋場大火燒近26小時，目前殘火處理中。（桃市府消防局提供）

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