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    台中3歲女童滿身傷 無照保母認了拿「抓耙子」痛打

    台中一名3歲女童遭曾姓保母夫婦不當管教，雙腳瘀青、傷痕累累，警方獲報依傷害和違反兒少法移送法辦。（記者陳建志翻攝）

    台中一名3歲女童遭曾姓保母夫婦不當管教，雙腳瘀青、傷痕累累，警方獲報依傷害和違反兒少法移送法辦。（記者陳建志翻攝）

    2023/03/14 17:00

    〔記者陳建志／台中報導〕台中一名3歲女童，因父母工作無法照顧，3月初父母送到台中太平光興路由一名曾姓保母24小時照顧，女童12日因調皮，曾女持抓癢的桿子打腿，還用手捏手臂，曾女隔天到幼兒園上課時老師發現全身傷痕累累，立刻通報消防隊送醫，醫院認定遭虐待報警，女童父母得知相當氣憤，對曾女夫婦提告，警方訊後依傷害和違反兒少法移送法辦。

    這名3歲女童，父親是職業司機，媽媽則經常要加班，因無法照顧女兒，3月初送到太平光興路由曾姓保母（38歲）24小時照顧，並負責接送到幼兒園，爸爸只要有空就會來看女兒。

    沒想到昨天女童到幼兒園上課，老師幫她換尿布時，發現手腳傷痕累累、頭部紅腫，到處是瘀青，趕緊叫救護車送到醫院檢查，醫師檢查後懷疑遭虐待通報警方。

    太平分局表示，獲報後立刻請曾女到案說明，發現曾女是無照保母，曾女表示，女童12日在住處頑皮講不聽，一氣之下拿類似「抓耙子」的桿子打腳，並用手捏手臂，還坦承先生也有加入「管教」行列。

    女童父親接獲通知趕到醫院，看到女兒傷痕累累，當場不捨落淚，對於保母一開始還辯稱是在樓梯跌倒，且事後都沒有表示歉意感到不滿，堅持對曾女夫婦提告。

    太平分局表示，受理後立即製作相關人筆錄及檢具相關事證，除依兒少保護通報社會局外，並依傷害、違反兒少法移送臺中地檢署偵辦。

    太平分局強調，兒少案件一直是警方關心的重點，本案已進入司法程序，請靜待調查結果，切勿有不理性的舉動，相信司法審理還給一個公平正義的結果。

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

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