彰縣科技執法96天狂抓逾萬件 2處路口就占半數以上罰單

彰化縣共有12處交通科技執法違規取締點，運作96天抓最多為彰化市中正路2段與中華路口。（記者張聰秋攝）

2023/03/14 16:42

〔記者張聰秋／彰化報導〕別僥倖！彰化縣12處交通科技執法路口上路96天，共取締1萬4176件違規，平均每天狂抓147件，又以機車未依兩段式左轉、超速和闖紅燈最為嚴重，而取締最高和次高都被彰化市包辦，光這前2名開罰件數占全部違規5成5之高，相當驚人。

為約束用路人遵守交通規則，彰化縣警察局交通隊從去年12月8日開始，在全縣12處易肇事路口，架設科技執法儀器，根據當地路口交通流量和狀況，導入科技執法的取締項目，到今天為止，已經開出1萬4176張罰單。

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違規原因很多，高達3778名用路人栽在機車未依兩段式左轉，其次有3576人栽在闖紅燈，有3354人超速被抓，有3122人未依號誌標線行駛，其他還有跨越雙黃線、跨越雙白線等不同原因而吃上罰單。

警方進一步分析執法地點，彰化市彰化市中正路2段與中華路口（未依號誌指示、機車未依兩段式左轉、跨越雙白實線）取締件數最多，該路口通往高速公路交流道和金馬路外環道路的捷徑，車流量高，用路人96天內已吞下4000多張罰單。

遭取締第2高執法路口為彰化市新平路與環河路口（超速、闖紅燈、未依號誌指示）抓到3000多件，該路口為高速公路彰化交流道聯絡道路，彰化市果菜市場旁，貨車、轎車、機車川流不息，路況堪稱最複雜。

交通隊表示，開罰最多的路口都是多叉路口，交通流量複雜，用路人稍不留神就可能被科技執法抓到，好比說，彰化市中正路2段與中華路口，5個叉路口，交通號誌時間長，用路人欠缺耐心不依號誌行駛，機車未依兩段式左轉，求快的下場就是跟金錢過不去，呼籲用路人遵守交通規則，減速慢行。

彰化市中正路2段與中華路口的交通科技執法點，被抓到違規項目以未依號誌指示、機車未依兩段式左轉最嚴重。（記者張聰秋攝）

彰化市中正路2段與中華路口5個多叉路口，交通號誌時間長，用路人欠缺耐心求快，很容易被科技執法抓到開罰。（記者張聰秋攝）

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