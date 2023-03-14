Uber司機性侵印尼女學生 訴悲情「每天與太太以淚洗面」法官不信

Uber司機曾男性侵印尼女學生，其律師卻辯護說，曾男每天與太太以淚洗面、情何以堪。（示意圖）

2023/03/14 13:16

〔記者張瑞楨／台中報導〕曾姓男子是Uber營業小客車（小巴）司機，2021年載印尼女學生時，將車開山區，強脫衣褲性侵害得逞，法院審理時，曾男否認犯行，其律師還說，女學生「拍拍屁股走人回家了，留曾男一個人獨自在台灣面對7年以上有期徒刑之罪刑，情何以堪」、「曾男每天都與太太以淚洗面」，法官不採信辯詞，依「駕駛供不特定人運輸之交通工具之機會犯強制性交罪」，重判7年6月，可上訴。

判決書指出，曾男於2021年9月15日凌晨1時許，載女學生到中市某大學的宿舍，曾男在車上主動與女學生攀談，詢問「可以陪我一下嗎？」、「我等一下會把妳送到妳學校，只有大概5分鐘時間」，女學生心生畏懼而勉強答應。

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曾男隨即把手機的UBER平臺上「行程」按壓結束，將印尼女學生載到山上，該處昏暗、無燈光、無人無車，要求女學生改坐副駕駛座，曾男從駕駛座處強行跨坐至對方身上，將座椅往後仰躺平，強脫衣褲性侵害得逞，女學生大喊「不要了，我要回去了」，曾男事後將她載到目的地。

台中地方法院審理時，曾男的律師辯護說，印尼女學生說詞矛盾，性侵害卻又沒傷痕等事證，且女學生案發後洗澡，體內沒有曾男基因，卻有男友基因，違反經驗法則，不足以採信，「曾男一個人面臨一年多的審判程序，每天都與太太以淚洗面，甚至兩人都有輕生念頭，女學生拍拍屁股走人回家了，留曾男一個人獨自在台灣面對7年以上有期徒刑之罪刑，情何以堪」，懇請合議庭可以將全案卷證資料做完整的調查，給被告曾男公平的判決。

法官認為，印尼學生事後洗澡，是由同印尼國籍的男朋友報警，女學生剛與男友約會結束，與曾男互不相識，2人間並無嫌隙，應無故意捏造犯罪情節，蓄意構陷曾男的必要，也不可能臨時搭上曾男的UBER車輛後，而萌生與素不相識的曾男深夜同去觀賞夜景，並同意與曾男有親密行為之理？

另外，法官強調，採集基因的難度高，沒有檢驗出曾男的基因跡證，不能作為有利曾男的證據，曾男雖無前科，但犯行對社會的危害性甚鉅，且使用強暴方式犯罪，滿足自身欲望，造成女學生身體與精神的長久痛苦，犯後又否認犯行，據此判刑7年6月，可上訴。

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