橫越3州 他花2.5萬叫Uber載少女到他家 囚禁性虐3天

2019-03-25 10:21

〔即時新聞／綜合報導〕美國佛羅里達州一名25歲男子布朗（Richard Brown），在社群媒體Instagram上誆稱自己是名19歲知名網紅，並結識一名未成年少女，布朗花了800美元（約2.4萬元台幣）叫Uber將人送到家裡，隨後囚禁該少女長達3天，更對少女說：「這是你欠我的！」

綜合外媒報導，布朗在網路上用假身分和17歲的少女聊天，後布朗邀約少女到家中玩，更花了800美元（約2.4萬元台幣）替少女叫車，讓她從德州到路易斯安那州，再抵達佛羅里達州，橫越3州，路途長達1200英里（約1931公里）。

《每日郵報》報導，當少女見到布朗時才察覺自己被騙，眼前的人根本不是什麼知名網紅，但當她要求離開時，布朗立刻阻止她並向她說：「這是你欠我的！」少女被囚禁在布朗家中長達3天，還遭到性侵、性虐。

最後少女趁布朗熟睡後逃跑並報警，警方抵達後布朗相當冷靜的辯稱「我們只是朋友」、「少女跟他說需要一個住宿的地方才會邀請她來家中」，目前整起事件警方仍在調查中。

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