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    Uber載酒醉女客行駛路線怪異 醉女友人機警逮到狼司機

    美國亞利桑那州一名女子在一場派對狂歡後醉得不醒人事，友人決定替她叫Uber回家。不久後友人卻發現事情不對勁，該車輛並沒有照著設定的路線走，而在一處停留，出於擔心到現場查看，竟發現該司機正在車上性侵酒醉女子。示意圖。（法新社）

    美國亞利桑那州一名女子在一場派對狂歡後醉得不醒人事，友人決定替她叫Uber回家。不久後友人卻發現事情不對勁，該車輛並沒有照著設定的路線走，而在一處停留，出於擔心到現場查看，竟發現該司機正在車上性侵酒醉女子。示意圖。（法新社）

    2020/10/31 00:04

    〔即時新聞／綜合報導〕美國亞利桑那州一名女子在一場派對狂歡後醉得不醒人事，友人決定替她叫Uber回家。不久後友人卻發現事情不對勁，該車輛並沒有照著設定的路線走，而在一處停留，出於擔心到現場查看，竟發現該司機正在車上性侵酒醉女子。

    綜合外媒報導，30歲的司機泰勒（Mark Anthony Taylor），上週六清晨從派對接走女子後心生歹念，先是在附近社區徘徊，接著停到一處暗處，準備性侵女子，不過他的行蹤完全被女子的友人掌握，叫車之後，友人一直透過app密切注意著車子的動向，發現車子並未抵達目的地後，立即趕到現場，發現光著下身的兩人。

    友人隨即報警並將女子帶回家中，泰勒被捕後承認與女子發生性關係，目前仍被拘留。據悉，他的保釋金高達10萬美元（約285萬新台幣）；Uber官方也發出聲明，他們已經解雇了這名駕駛，並隨時準備好配合執法部門的調查。

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