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    警員是豬哥！藉搜身猥褻外籍女 這下慘了

    情境照。非本新聞人物。（資料照）

    情境照。非本新聞人物。（資料照）

    2023/03/14 13:01

    〔記者溫于德／台北報導〕台北市內湖警分局李姓男警今年偵辦超商偷竊案時，將外籍女嫌帶回警局，卻藉口搜身把女嫌帶進廁所猥褻，後來是女嫌分別向母親、其他警員提到「李姓警員已經對我搜身」，李員不法行為才被查知，士林地檢署偵結，依利用職務權勢猥褻罪將他起，同時建請法院加重其刑。

    今年1月4日晚間這名39歲的李員負責巡邏勤務，當時他接獲報案指轄內超商發生竊案，立刻與林姓警員前往，並將涉嫌的外籍女子帶回派出所，再告知謝姓員警嫌犯是外國籍，必須通知外事警察人員到場陪同偵訊。

    然而，李員獨自再把外籍女子帶到派出所2樓，見2樓沒有其他人，且外籍女子不懂台灣法律，竟要女方配合他到廁所內舉平雙手，他再假裝解開女子上衣扣子，而拍打其胸部，或以拍打女子長褲、內搭褲上緣方式，強制猥褻。

    後來是外籍女子發現李員神色有異，開口詢問：「這種程序是正常的嗎？」李員趕緊回答：「搜身結束」，並要女子自己穿回衣物。

    女子回到辦公室等待偵訊時，分別向母親、其他警員提到「李姓警員已經對我搜身」，李員不法行為才被揭穿。

    李員應訊供稱，一開始之所以會對外籍女子簡易搜身，是因為懷疑女子隱瞞身分、藏東西，不過他確實利用搜身名義，刻意觸碰女子的胸部及身體。

    另名女警則證稱，當天自己負責戒護外籍女子，當時女子說：「李姓警員已經對我搜身」、「李姓警員將手伸我的衣服摸我胸部」；還有一名警員也說：女子當下哭著表示：「李員搜身時有摸我的上半身」。

    檢察官依員警的證詞、外籍女子衣服上採集到的DNA與李員相符，以及密錄器、監視器等證據，認定李員以搜身名義猥褻女子，依利用職務權勢猥褻罪將他起訴，並請法院考量他身為公務員，卻假借職務上權力犯法，加重其刑。

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