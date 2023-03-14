內湖警涉嫌藉搜身猥褻外籍女 被記大過調整職務

台北市內湖分局康寧派出所39歲李姓員警，1月4日偵辦一起美籍女子竊盜案，卻在沒有女警的情況自行將女子帶到廁所脫衣搜身。（資料照）

2023/03/14 15:39

〔記者鄭景議／台北報導〕台北市內湖分局康寧派出所39歲李姓員警，1月4日偵辦一起美籍女子竊盜案，卻在沒有女警的情況自行將女子帶到廁所脫衣搜身，分局發現後1月7日將李員依法送辦，李員在2月24日被起訴，內湖分局警方也在今天將他核予記一大過處分並調整職務。

據了解，李員1月4日晚間8點獲報，轄區的全家便利商店發生竊盜案，李員將涉嫌竊盜的美籍女子帶回派出所後，要同事通知外事警察，自己卻獨自將美籍女子帶到2樓，見四下無人，就要求外籍女讓他執行搜身，並碰觸胸部還有內搭褲邊緣。

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直到另一名同事帶女警來現場，跟美籍女表示要執行搜身，美籍女才爆發，憤怒表示剛剛已經被李員搜身過，李員還疑似藉此對她毛手毛腳，全案才東窗事發。

李員起初向檢方表示只是擔心美籍女有藏贓物，怕被滅證，才先行搜身，後來卻坦承有藉搜身之名碰觸胸部，檢警也在被害人穿著的背心及內衣發現與李男相符的DNA，士林地檢署2月24日偵結，依照強制猥褻罪起訴李男。

內湖分局指出，分局向來重視員警風紀及查察不法情事，將秉持勇於面對問題、不庇縱、不掩飾態度主動深入查處，並將持續教育所屬謹言慎行，依照相關規定執勤並恪遵各項風紀要求，以維護警察優質形象。

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