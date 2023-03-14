確診男叫囂殺傷3護理師硬拗「全忘記了」 殺人未遂判9年4月

洪男確診武漢肺炎（COVID-19）住進醫院，因不滿被制止離開病房，竟砍傷3名女護理師，犯後硬拗「全忘記了」，高等法院今依殺人未遂罪判他9年4月徒刑。（記者楊國文攝）

2023/03/14 12:05

〔記者楊國文／台北報導〕63歲洪姓男子前年確診武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19），住進新北市雙和醫院負壓病房，不滿被要求不得離開病房，叫囂「憑什麼把我關在這裡」，竟揮刀瘋狂攻擊3名女護理師，朝她們胸、腹等重要部位猛刺，其中1人手掌韌帶與神經遭切斷受重傷，洪男竟裝傻抗辯犯罪過程全忘記了，高等法院今依殺人未遂罪判9年4月；還可上訴。

檢方指控，前年5月31日上午7時，洪男欲走出病房，被好言制止，洪竟持水果刀朝施姓護理師背、胸捅刺多下，施女倒地後又刺腹多下，接著割傷蔡姓護理師腹部，蔡女忍痛扶起施女逃命；洪男轉而攻擊陳姓護理師，也連刺胸口數下，見她倒地仍往腰腹會陰處狂捅，還大喊：「憑什麼把我關在這裡」。

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3名女護理師遭洪殺傷，受生命威脅，身心受創，其中1名女護理師手掌韌帶與神經遭切斷，受到重傷。

檢方查出，洪男犯後持續對其他護理師吐痰，還在換尿片時，以粗魯不雅言語羞辱，甚至故意尿在床上，還曾對護理人員及警員揚言：「不要被有一天被我遇到、我會把你們都打死」、「等我自己解開後我要把妳們和警察都弄死」等語，將洪以殺人未遂罪起訴，並斥責他犯後態度惡劣，建請法院從重量刑。

洪在審理時除否認殺人未遂犯行，還大打精神抗辯，對於犯罪過程全推說：「忘記了」，並委由律師聲請精神鑑定。

新北地院審理認為，洪持水果刀攻擊被害者身體要害部位，有殺人不確定故意，且犯後面對警員詢問對答流暢，並曾表示要請律師到場；加上，案發時，護理師第一次勸阻他離開時，洪男仍可表達歉意配合回到病房，第二次勸阻後才出其不意持刀攻擊，並在被害人同意配合後暫時停下攻擊，顯示他並非處於譫妄症急性發作、有意識混亂的情形，對於持刀攻擊他人身體的行動，仍具有相當的辨識與控制能力，不符合刑法19條減刑規定。

新北地院認定，被害護理師在疫情嚴峻時刻，仍勇敢貢獻己力，卻遭洪惡劣暴行對待，身心嚴重受創，洪犯後還有意脫罪，重判12年6月。上訴後，高等法院今改判9年4月。

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