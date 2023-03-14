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    首頁　>　社會

    持魚刀反擊刺死「安平皇帝」 行凶男「正當防衛」逆轉無罪確定

    黃亭皓刺死里長李茂松（見圖），黃原本被判有罪，但最高法院維持更一審見解，認為黃生命遭受威脅，得實施正當防衛且未過當，改判黃無罪確定。（資料照）

    黃亭皓刺死里長李茂松（見圖），黃原本被判有罪，但最高法院維持更一審見解，認為黃生命遭受威脅，得實施正當防衛且未過當，改判黃無罪確定。（資料照）

    2023/03/14 11:35

    〔記者溫于德／台北報導〕7年前自稱「安平皇帝」的台南市漁光里前里長李茂松與男子黃亭皓口角，李持槍射黃，黃拿魚刀反擊刺死李。一、二審都認定黃防衛過當，分別依傷害致人於死罪、殺人罪各判刑1年4月、1年8月，但更一審認定黃當下生命遭到威脅，得實施正當防衛且未過當，逆轉改判無罪，最高法院駁回上訴確定。

    據悉，台南有些警察之所以會用台語叫死者「茂松」或謔稱他「皇帝」，是因為當時一些江湖糾紛都與他有關，直到當選里長還自稱是「安平皇帝」。

    2016年7月31日，當地居民約在漁光橋下的釣具店前小酌、聚會，席間李茂松也約人在釣具店喝酒並看見黃亭皓，李想到先前房產租界問題與黃有糾紛，兩人為了這件事起口角，李返家拿改造手槍，晚間9時許回到釣具店尋仇。

    李茂松先用槍托打黃亭皓的頭，兩人發生拉扯，此時黃的左手臂已中彈，黃隨手持地上一把魚刀，朝李的身上刺了4刀，傷勢集中在腹、胸，送往醫院急救時，李已經呈現休克，送醫後僅4天就傷重不治。

    法院審理時，黃亭皓否認殺人辯稱，由於李茂松持槍射擊，自己情急之下為了防衛才拿魚刀刺向李；其律師也說，李受傷倒地後，黃之所以會壓制李，只是為了避免李失血過多而影響救護，黃同時要求他人撥打電話叫救護車並報警處理，黃確實無殺人動機與犯意。

    台南地院一審雖然認為黃亭皓屬正當防衛，卻防衛過當，依傷害致人於死罪判黃有期徒刑1年4月。黃、檢方均上訴；台南高分院二審認定黃所為是犯殺人罪，判刑1年8月。

    案經最高法院撤銷發回，台南高分院更一審指出，根據現場證據與目擊者證詞可知，李茂松開槍射擊黃亭皓後，並未停止射擊，仍繼續使用槍枝，此時黃的生命遭受威脅，得實施正當防衛，且未過當。

    況且，黃亭皓僅用魚刀反制李茂松，黃見李倒地後，也沒有給李最後一擊，還幫李止血，更一審因此逆轉改諭知李無罪。最高法院駁回上訴確定。

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