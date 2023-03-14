中調組劃入興大校區被質疑「軍警檢調入校園」 廉政署澄清：兩地區隔

法務部廉政署。（資料照）

2023/03/14 08:54

〔記者錢利忠／台北報導〕廉政署中部地區調查組現址被劃入中興大學南投校區，引來媒體質疑將廳舍設在校園，違反「軍警檢調不入校園」原則；廉政署今澄清，配合行政院國家發展委員會主政中興新村活化政策進行辦公廳舍搬遷，考量偵查業務不宜在校內辦理，規劃將興大所提供校內舊園藝系館作為行政區域，校外的興大一村作為偵查區域，兩地區隔，以免偵查進入校園的疑慮。

廉政署今指出，行政院國家發展委員會主政中興新村活化政策，規劃興大進駐中興新村南核心區域，原位處南核心區域的機關，須遷移至北核心；廉政署中調組因位於南核心，配合政策進行搬遷。

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廉政署表示，中調組原經國發會規劃遷移至交通部交通事業管理小組，因交通事業管理小組屬歷史建築，整修困難，無法配合國發會規劃的搬遷期程，行政院遂於去年8月15日召開「研商國立中興大學南投校區進駐規劃及機關配合搬遷時程會議」， 興大校長薛富盛主動表示，該校可提供舊有廳舍給廉政署使用，經會議主席裁示，請廉政署仍以今年2月如期搬遷的前提進行規劃，並優先考量使用興大提供的「舊園藝系館」及「興大一村」等空間作為搬遷地點。

廉政署提及，考量偵查業務不宜在校內辦理，經審慎考量並規畫將興大所提供校內的舊園藝系館作為行政業務區域，校外的興大一村作為偵查業務區域，兩地區隔，以免偵查進入校園疑慮，並兼顧當事人權益；廉政署是配合國發會主政中興新村活化政策目標進行辦公廳舍搬遷，並無媒體所指疑慮情事，特此澄清。

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