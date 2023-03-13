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    路邊鬼祟遇查「袋內全大麻」 他爆哭：我單親有幼兒要養

    警方見李男行跡詭異盤查。（警方提供）

    警方見李男行跡詭異盤查。（警方提供）

    2023/03/13 16:50

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市李姓男子日前半夜因行跡詭異被警方盤查時，緊拽著一大包袋子反讓員警更加起疑，當打開袋子驚見裡頭全都是大麻，他瞬間情緒潰堤爆哭說，「我單親有幼兒要養」、「你要叫我怎麼辦啦」，還哀求警方放他一馬，員警則不為所動回稱「二級毒品耶」，當場逮人帶回偵辦。

    台中市第四分局大墩派出所員警呂世豪、賴翰霖、黃清光，7日凌晨3點多巡經南屯區向上路與大觀路時，見27歲李男將機車違停在人行道上後四處張望，因行跡詭異上前盤查，李男面對警察詢問，面露緊張支吾其詞，經其同意下，員警檢視置物箱內物品時，只見李男死拽著其中一大包藍色袋子，此舉更引起員警注意。

    此時李男因作賊心虛，無法解釋袋中內容物，一聽要被帶回派出所隨即使出哀兵政策，「真的要回去處理嗎？」、「你要叫我怎麼辦啦？」不斷苦求員警放他一馬，當袋子打開瞬間，赫見裡頭全是大麻，自知法網難逃的李男當場情緒潰堤爆哭，他說自己是單親又沒怎樣，還有小孩要養等理由，請求放他一馬。

    但員警不為所動，更告誡其歹路毋通行的道理，經檢測袋內共11包大麻，總重22.93公克，訊後全案依違反毒品危害防制條例送辦，並持續溯源追查毒品來源。

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    被發現袋內全都是大麻，李男當場潰堤爆哭。（警方提供）

    被發現袋內全都是大麻，李男當場潰堤爆哭。（警方提供）

    警方共查扣11包大麻，總重22.93公克。（警方提供）

    警方共查扣11包大麻，總重22.93公克。（警方提供）

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