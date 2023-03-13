相約女友殉情他卻獨活 幫助自殺罪判1年定讞

電玩競技公司客服杜弘宇涉犯幫助自殺罪判1年定讞。（資料照）

2023/03/13 11:12

〔記者溫于德／台北報導〕電玩競技公司客服杜弘宇，7年前與王姓女友相約殉情，結果王女身亡，杜男卻獨活。歷審均依幫助自殺罪論處，一審判刑2年8月，二審指杜男並無與王女殉情赴死念頭，卻以誓言包裝謊言，加重改判4年徒刑；更一審再度改判，認定杜男有殉情念頭並坦承犯行，輕判1年，最高法院駁回上訴定讞。

2015年8月間，杜男與交往5個月的王女相約殉情，一起外出買木炭、安眠藥，回到租屋處後再寫下遺書「希望可以將交往時最美好的時光留住」，情侶喝酒服藥後隨即燒炭輕生。杜男幾個小時醒來後發現王女已經死亡，打電話給母親報警。

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杜男應訊表示，和王女感情很好，決定陪女友殉情，並強調「我確實想要輕生」。但王女父母認為，女兒想當舞蹈老師，無自殺動機，控告杜男謀殺女兒，檢方依家暴殺人罪起訴杜男。

士林地院一審根據王女生前的遺書內容，如「原諒我不能一直陪在你們身邊，原諒我很不孝」、「我覺得太累了，我想休息了，抱歉我這麼自私」、「最後再麻煩你們一件事，幫我跟大家說對不起，我愛你們」等，認定王女確實有赴死念頭。

然而，杜男年紀比王女大，人生閱歷較為豐富，卻未鼓勵王女求生，或及時通知王女家人、朋友，反而幫助王女結束生命，不僅輕忽他人生命權，更造成王女家屬無可彌補的傷痛、遺憾，但考量杜男年紀輕，思慮不周，始終坦承犯罪，依幫助自殺罪判刑2年8月。

高院二審改認杜男並無意願與王女殉情赴死，卻以誓言包裝謊言，而加深王女求死意念，屬於「欺騙王女純潔浪漫感情、騙取天真無邪的信任、青春寶貴的生命」，審酌一審判決太輕，加重刑責改判4年徒刑。

案經最高法院撤銷發回，高院更一審認定杜男所為屬「密謀同死而幫助自殺」，考量杜男有殉情念頭並坦承犯行，且其身心同樣受創，輕判1年。杜男、檢方均上訴，最高法院駁回定讞。

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