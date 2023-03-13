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    小心！高鐵台中站科技執法半年開出1.萬張罰單 這項違規破萬件

    高鐵台中站2樓全天候禁止臨停載客，違規載客將被AI攝影機自動舉發開罰。（記者陳建志攝）

    高鐵台中站2樓全天候禁止臨停載客，違規載客將被AI攝影機自動舉發開罰。（記者陳建志攝）

    2023/03/13 07:33

    〔記者陳建志／台中報導〕為提升高鐵台中站周邊行車順暢，遏止民眾違規行為，台中市警局在高鐵台中站區四周道路建置「違規停車偵測執法設備」，利用AI攝影機，全天候自動偵測違規行為，包括在站區1樓違規停車載客，站區2樓違規攬客、載客，烏日分局統計從去年9月到今年2月，半年共舉發1萬3千多件，其中一樓載客區違規停車超過3分鐘遭舉發就高達1萬2千多件，呼籲載客民眾千萬別久停。

    烏日分局表示，為了讓高鐵站區四周交通更順暢，提升執法效率，並節省警力，警察局在高鐵台中站區的站區一路等路段裝設AI攝影機，全天候自動偵測違規停車、上下客，以及攬客等違規，進行智慧影像分析，自動擷取違規影像後由轄區警方依法逕行舉發。

    烏日分局統計，從去年9月到今年2月，半年共舉發1萬3003件，其中一樓載客區違規停車超過3分鐘遭舉發就高達1萬2351件，依違反道路交通管理處罰條例56條1項4款，罰鍰600元至1200元；2樓違規上下客則開出652件，依違反道路交通管理處罰條例60條2項3款，罰鍰900元至1200元。

    烏日分局交通組長楊俊明表示，違規時間以平時上下班，以及假日前1天最多，強調執行科技執法後，以前假日前一天，還有收假時經常塞車的狀況改善很多，95%的民眾都能配合，對於違規情況最嚴重的1樓載客停車超過3分鐘，提醒載客民眾務必「人等車」，若提早到車站，則多利用高鐵1、2樓停車場暫停，共同維護高鐵站區的交通順暢。

    高鐵台中站執行科技執法，其中站區1樓載客停車超過3分鐘遭舉發，半年就超過1萬2千件。（記者陳建志翻攝）

    高鐵台中站執行科技執法，其中站區1樓載客停車超過3分鐘遭舉發，半年就超過1萬2千件。（記者陳建志翻攝）

    高鐵台中站執行科技執法，站區2樓違規載客是舉發重點。（記者陳建志翻攝）

    高鐵台中站執行科技執法，站區2樓違規載客是舉發重點。（記者陳建志翻攝）

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