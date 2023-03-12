為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    比新手爸還急！孕婦臨盆遇車陣 警開道縮短13分鐘抵院

    林男急下車攔警車求助。（圖由警方提供）

    林男急下車攔警車求助。（圖由警方提供）

    2023/03/12 15:51

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市一名孕婦11日即將臨盆，林姓丈夫自行駕車載愛妻趕往醫院，途中因屢遇紅燈急得直冒泠汗，情急下向保大巡邏車攔車求助，警方得知原委比新手爸林男更緊長，二話不說立即在前方鳴笛開道，縮短一半以上路程時間趕抵醫院，順利產子。

    台中市警局保安大隊第一中隊小隊長蔡東峰、警員洪茂益等員，昨中午巡經太平區新興路與太文路口停等紅燈時，突遇一輛自小客的30歲林姓駕駛趨前攔警車，表示妻子在車上快生產並有流血現象，懇請警察開道協助護送就醫，蔡員得知原委，立即指揮駕車同仁鳴笛前導。

    警方沿路鳴警笛開道，林男駕車跟在後方，讓原本20分鐘路程只用7分鐘就到達北區進化路上的醫院，順利產子；林男說，稍早在家中發現妻子開始陣痛即將臨盆，由於是新手爸媽沒經驗，一時手忙腳亂，情急下也忘了叫救護車，想說自行駕車爭取時間，沒想到途中屢遇紅燈，又見妻子已痛到直冒冷汗，才會攔警車求助。

    林男為此再三感謝警方熱心協助開道及幫忙護送就醫；「身在公門好修行」，保大大隊長沈能成表示，同仁對於民眾遭遇危難的求助，能夠發揮同理心，積極主動伸出援手，善盡人民保母職責，與有榮焉。

    警方立即鳴笛開道迅速護送抵達醫院。（圖由警方提供）

    警方立即鳴笛開道迅速護送抵達醫院。（圖由警方提供）

    林男頻向警方致謝。（圖由警方提供）

    林男頻向警方致謝。（圖由警方提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    男童被玻璃割傷手腕血流不止 警方開道緊急送醫
    2023/03/04 10:58

    男童被玻璃割傷手腕血流不止 警方開道緊急送醫
    男嬰命懸一線！ 「阿公級」警長油門催到底救援成功
    2023/02/24 08:40

    男嬰命懸一線！ 「阿公級」警長油門催到底救援成功
    孕婦出血遇塞車 桃警鳴笛開道5分鐘到院
    2023/02/19 18:35

    孕婦出血遇塞車 桃警鳴笛開道5分鐘到院
    停車禮讓行人遭後方警車鳴笛警示 網：我到底要不要讓？
    2023/02/16 21:43

    停車禮讓行人遭後方警車鳴笛警示 網：我到底要不要讓？
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播