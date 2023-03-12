比新手爸還急！孕婦臨盆遇車陣 警開道縮短13分鐘抵院

林男急下車攔警車求助。（圖由警方提供）

2023/03/12 15:51

〔記者許國楨／台中報導〕台中市一名孕婦11日即將臨盆，林姓丈夫自行駕車載愛妻趕往醫院，途中因屢遇紅燈急得直冒泠汗，情急下向保大巡邏車攔車求助，警方得知原委比新手爸林男更緊長，二話不說立即在前方鳴笛開道，縮短一半以上路程時間趕抵醫院，順利產子。

台中市警局保安大隊第一中隊小隊長蔡東峰、警員洪茂益等員，昨中午巡經太平區新興路與太文路口停等紅燈時，突遇一輛自小客的30歲林姓駕駛趨前攔警車，表示妻子在車上快生產並有流血現象，懇請警察開道協助護送就醫，蔡員得知原委，立即指揮駕車同仁鳴笛前導。

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警方沿路鳴警笛開道，林男駕車跟在後方，讓原本20分鐘路程只用7分鐘就到達北區進化路上的醫院，順利產子；林男說，稍早在家中發現妻子開始陣痛即將臨盆，由於是新手爸媽沒經驗，一時手忙腳亂，情急下也忘了叫救護車，想說自行駕車爭取時間，沒想到途中屢遇紅燈，又見妻子已痛到直冒冷汗，才會攔警車求助。

林男為此再三感謝警方熱心協助開道及幫忙護送就醫；「身在公門好修行」，保大大隊長沈能成表示，同仁對於民眾遭遇危難的求助，能夠發揮同理心，積極主動伸出援手，善盡人民保母職責，與有榮焉。

警方立即鳴笛開道迅速護送抵達醫院。（圖由警方提供）

林男頻向警方致謝。（圖由警方提供）

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