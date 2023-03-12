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    找70歲翁假結婚真貸款後悔自首 閨密當見證人被連累3人全判刑

    找70歲老男假結婚真貸款後悔自首，閨密當見證人也被連累3人全被判刑。（資料照）

    找70歲老男假結婚真貸款後悔自首，閨密當見證人也被連累3人全被判刑。（資料照）

    2023/03/12 12:14

    〔記者黃良傑／高雄報導〕蘇姓婦人因70歲陳姓男友人欠她66.9萬元，竟異想天開和陳辦假結婚假貸款，向某銀行抵押房貸400萬元，還找來閨密胡女當見證人，還偽造蘇女兒子的印章見證，向戶政機關辦假結婚，涉及偽造文書，蘇女事後後悔而自首，高雄地院原判蘇、陳2月、3月徒刑，胡稱事前不知2人假結婚獲判無罪，二審加重改判陳男4月徒刑、蘇女3月，胡女改判刑2月，均可易科罰金。

    判決書指出，被告蘇女、陳男無結婚之真意，因陳已滿70歲，無法向銀行貸款，為向銀行申請貸款，2人在2015年辦理假結婚登記，未經蘇女兒子的同意或授權，基於偽造文書使公務員登載不實等犯意，由蘇女填寫結婚登記申請書及「結婚書約」，偽造其子簽名及盜用印章，造假兒見證母再婚，還請閨密胡女也當見證人。

    事後經代書告知不用假結婚，也可用自身名義為被告陳男貸款，並設定抵押於被告陳的不動產，蘇女後悔，主動向檢方自首，坦言縱使結婚當下覺得被陳男利用假結婚真貸款，但她也「心甘情願」地被利用，被告陳勝義則否認有假結婚真貸款情事，蘇女被判2月、緩刑2年，陳男判3月，2人均可易科罰金，閨密判無罪。

    全案上訴二審，閨密胡女供稱因2人原本同居，也有親密舉止，以為有結婚真意，因蘇女碎念她後，才會向檢察官坦承知情假結婚真貸款，但胡女後來又翻供，否認一開始知情，認為2人本是情侶，就算是為貸款而結婚，也是順水推舟結合，胡女事後翻供辯稱，後來才知2人假結婚，高雄地院採信判她無罪。

    雄檢提起上訴，高雄高分院審結加重改判，除對主嫌陳男、蘇女加重刑責，分別判處4月、3月徒刑，被告胡女因於檢察官偵查中已供稱2人並無結婚真意，是為了申辦銀行貸款才辦理假結婚，蘇女拜託她擔任結婚證人，二審將閨密胡女認定為共犯，由無罪改判有期徒刑2年，得易科罰金。

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