為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    台中台74線西屯段午夜3車碰撞 未保持安全距離釀4傷

    台74線3車碰撞現場。（民眾提供）

    台74線3車碰撞現場。（民眾提供）

    2023/03/12 10:40

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市西屯區台74線近匝道路段11日深夜一輛計程車疑未保持安全距離擦撞特斯拉後，特斯拉再碰撞另輛自小客車，共造成1名駕駛、3名乘客共4人受傷，所幸經送醫均無大礙，肇因及責任歸屬將由警方進一步鑑定釐清。

    這起3車碰撞事故發生在昨天深夜11時54分許，地點在西屯區台74線11176號燈桿處，58歲楊姓運將當時駕駛計程車沿台74線中內車道往市政匝道方向行駛，同時間還有分別由59歲楊男駕駛的特斯拉，以及38歲尤男駕駛的Honda自小客沿同向行駛。

    行經事故地點時，楊姓運將自述因見前方特斯拉突然煞車，先向左閃避再將方向盤向右拉回時，造成車輛失控，致計程右前車頭與特斯拉左前車頭發生碰撞，而特斯拉也因此與行駛在右側的Honda發生碰撞，3名駕駛及車內乘客都受到驚嚇。

    轄區第六分局交通分隊獲報趕往處理，發現除計程車右前車頭碰損，特斯拉左前車頭毀損，Honda左前車頭及後車尾也損毀，還造成3名乘客及尤姓駕駛受到輕微擦挫傷，所幸經送醫均無大礙，警方表示，3名駕駛經酒測均無飲酒反應，初判因計程車未保持安全距離釀禍，但確實肇因及責任歸屬仍需進一步鑑定釐清。

    計程車右前車頭碰損。（民眾提供）

    計程車右前車頭碰損。（民眾提供）

    特斯拉車頭及車身受損。（民眾提供）

    特斯拉車頭及車身受損。（民眾提供）

    Honda左前車頭及後車尾也損毀。（民眾提供）

    Honda左前車頭及後車尾也損毀。（民眾提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    慘況曝光！匈牙利高速公路42車連環撞 釀36人受傷
    2023/03/12 09:21

    慘況曝光！匈牙利高速公路42車連環撞 釀36人受傷
    驚悚畫面曝光！小貨車過彎翻車 撞倒2機車釀4傷
    2023/03/11 22:03

    驚悚畫面曝光！小貨車過彎翻車 撞倒2機車釀4傷

    「這」比南科更宜居！內行人曝2優點
    嘉市自小客撞進全聯 幸未波及購物民眾
    2023/03/11 14:32

    嘉市自小客撞進全聯 幸未波及購物民眾
    又是酒駕！男撞死移工落跑 躲回家被逮
    2023/03/10 19:56

    又是酒駕！男撞死移工落跑 躲回家被逮
    高雄小貨車、轎車路口對決！1台翻車1台車頭GG超慘烈
    2023/03/10 18:14

    高雄小貨車、轎車路口對決！1台翻車1台車頭GG超慘烈
    驚悚畫面曝光！台中22歲女騎士遭賓士撞飛命危
    2023/03/10 15:19

    驚悚畫面曝光！台中22歲女騎士遭賓士撞飛命危
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播