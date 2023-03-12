台中台74線西屯段午夜3車碰撞 未保持安全距離釀4傷

台74線3車碰撞現場。（民眾提供）

2023/03/12 10:40

〔記者許國楨／台中報導〕台中市西屯區台74線近匝道路段11日深夜一輛計程車疑未保持安全距離擦撞特斯拉後，特斯拉再碰撞另輛自小客車，共造成1名駕駛、3名乘客共4人受傷，所幸經送醫均無大礙，肇因及責任歸屬將由警方進一步鑑定釐清。

這起3車碰撞事故發生在昨天深夜11時54分許，地點在西屯區台74線11176號燈桿處，58歲楊姓運將當時駕駛計程車沿台74線中內車道往市政匝道方向行駛，同時間還有分別由59歲楊男駕駛的特斯拉，以及38歲尤男駕駛的Honda自小客沿同向行駛。

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行經事故地點時，楊姓運將自述因見前方特斯拉突然煞車，先向左閃避再將方向盤向右拉回時，造成車輛失控，致計程右前車頭與特斯拉左前車頭發生碰撞，而特斯拉也因此與行駛在右側的Honda發生碰撞，3名駕駛及車內乘客都受到驚嚇。

轄區第六分局交通分隊獲報趕往處理，發現除計程車右前車頭碰損，特斯拉左前車頭毀損，Honda左前車頭及後車尾也損毀，還造成3名乘客及尤姓駕駛受到輕微擦挫傷，所幸經送醫均無大礙，警方表示，3名駕駛經酒測均無飲酒反應，初判因計程車未保持安全距離釀禍，但確實肇因及責任歸屬仍需進一步鑑定釐清。

計程車右前車頭碰損。（民眾提供）

特斯拉車頭及車身受損。（民眾提供）

Honda左前車頭及後車尾也損毀。（民眾提供）

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