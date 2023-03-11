新開發麻將遊戲不會算台、亂胡牌超傻眼 建商怒告手遊設計公司

2023/03/11 15:25

〔記者黃佳琳／高雄報導〕桃園陳姓建商有意進軍手遊市場，他找上高雄某遊戲設計公司，打算開發一款麻將手遊，結果設計公司研發的遊戲，不但亂胡牌還不會算牌，建商傻眼要求改善未果，提告請求返還141萬元報酬，法官委請大學教授鑑定這款遊戲，確認錯誤百出，判設計公司應還這筆錢。

判決指出，2019年9月，陳姓建商與高雄遊戲公司簽約，打算以235萬元開發出一款以「鬥陣歡樂城」為範本，可以在安卓和IOS平台上架的麻將手機遊戲，陳姓建商付了前兩期共141萬元的費用後，只拿到安卓版本的麻將遊戲。

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陳姓建商請公司專案人員測試，發現麻將遊戲運作時出現大量錯誤，包含進入遊戲時無限加載、結算錯誤（僅記載台數沒有記載花、莊家台數沒有算到、開局2圈但打完1圈就遊戲結束）、解散比武場錯誤、遊戲中一位玩家無法出牌、按眼牌後當機、切換語言後跳出遊戲等。

建商要求改善，但設計公司卻要求再給付第三期款項才會針對遊戲內的BUG進行修正，雙方沒有共識中止合約鬧上法院，陳姓建商提告要求設計公司應返還141萬元費用。

高雄地院審理時，法官委請高雄大學教授協助測試，結果教授一測發現，這款遊戲錯誤百出，包含遊戲中出現顯示牌的位置錯誤、語音功能遲延、台數部分計算有誤等，且欠缺功能表中防弊管理、收益管理、首頁管理、新增功能，顯見後台測試檔並未完成。

法官認為，遊戲進行中出現各種缺失，導致遊戲不流暢，並以不同方式進行遊玩，會出現不同問題，甚至當機無法進行，處於程式不穩定狀態，應該是遊戲設計公司內部程式尚未設置完整就交貨，因此認定陳姓建商請求有理，判設計公司應返還這筆錢。

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