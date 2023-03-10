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    高雄二代消防機器人亮相 射程更遠、搭載全國首創IOT智慧連網

    高雄市副市長林欽榮視察二代消防機器人的功能。（記者許麗娟攝）

    高雄市副市長林欽榮視察二代消防機器人的功能。（記者許麗娟攝）

    2023/03/10 17:55

    〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市消防局與科技廠商合作研發的第二代消防機器人，今（10日）正式亮相，不僅比第一代增加射水能力、遙控距離及強大拖曳能力，並搭載紅外線偵測鏡頭、五用氣體偵測警報器，且全國首創可透過4G IOT智慧連網，可將災難現場的資訊傳達至指揮平台車、戰情室等。

    高雄市新一代消防機器人長約132公分、寬99公分、高125公分，重量為420公斤，可攀爬超過35度階梯，砲塔的出水量經改良後，從原來的每分鐘2400公升，倍增至4800公升，有效射程則從60公尺增加至80公尺，效能更提升，而操作人員可遙控距離也從100公尺增至300公尺，砲塔可左右兩側水平轉向各40度、垂直轉向90度，強大的拖曳能力最高可拖30噸重，可更廣泛使用於各類救災現場，發揮關鍵功能。

    消防局副局長邱榮振說明，消防機器人搭載可見光及紅外線熱顯像鏡頭，可偵測溫度範圍為-20℃至550℃，甚至尋找受困者，並有五用氣體偵測警報器，可偵測LEL可燃性氣體、CO一氧化碳、O2氧氣、H2S硫化氫和VOC有機揮發氣體，在災難現場可能發生爆炸前預發警示，保護消防弟兄的安全，更重要的是具備全國首創的IOT智慧連網功能，可將上述偵測資訊回傳，提供多點的遠端監看和指揮官決策依據。

    副市長林欽榮表示，這台全國首創IOT智慧連網機器人，百分之百是MIT台灣製，是由高雄市消防局各分隊集思廣議，與科技公司合作研發。高雄市是重工業城市，為了提升救災、救火能力，導入智慧科技外，也可保護消防弟兄。

    消防局長王志平說，包含一代及2台二代消防機器人，目前消防局共有4台，主要配置在轄區工業區、工廠及危險物品場所較密集之區域，此類場所發生火災之風險高，容易引起爆炸或有毒物質外洩等風險，藉由新式科技搶救器材，可減少消防人員暴露高危險的火災環境。

    高雄市二代消防機器人可爬坡，並加強射水能力，同時有全國首創的IOT智慧連網，可透過鏡頭和偵測儀器，將災難現場狀況即時回傳指揮中心。（記者許麗娟攝）

    高雄市二代消防機器人可爬坡，並加強射水能力，同時有全國首創的IOT智慧連網，可透過鏡頭和偵測儀器，將災難現場狀況即時回傳指揮中心。（記者許麗娟攝）

    二代消防機器人（右）較一代消防機器人（左）功能更強大，除了射水能力、遙控距離加強，也搭載紅外線偵測鏡頭、五用氣體偵測警報器，且可透過智慧連網即時回傳資訊。（記者許麗娟攝）

    二代消防機器人（右）較一代消防機器人（左）功能更強大，除了射水能力、遙控距離加強，也搭載紅外線偵測鏡頭、五用氣體偵測警報器，且可透過智慧連網即時回傳資訊。（記者許麗娟攝）

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