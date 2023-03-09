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    首頁　>　社會

    突然變成「雞蛋富翁」！ 台南警送百顆蛋感謝銀行阻詐

    台南元大銀行開元分行，3個月阻攔4件詐騙案，一次獲得警方捐贈的「阻詐蛋」60顆，行員接下五分局長陳宇桓（右一）搬出的一箱雞蛋。（記者王捷攝）

    台南元大銀行開元分行，3個月阻攔4件詐騙案，一次獲得警方捐贈的「阻詐蛋」60顆，行員接下五分局長陳宇桓（右一）搬出的一箱雞蛋。（記者王捷攝）

    2023/03/09 18:13

    〔記者王捷／台南報導〕詐騙集團猖獗，所幸銀行、超商平日積極協助警方阻詐，救回不少被害人的血汗錢，台南市警五分局為了感謝他們，送出100多顆「阻詐蛋」，其中台南北區的元大銀行開元分行，其行員3個月內阻止4件詐騙案，共獲得60顆蛋，警分局指出，將陸續送雞蛋給銀行機關還有超商，感謝他們協助警方阻詐。

    台南市警局第五分局統計，轄區從去年11月到今年1月，就攔阻了500萬元的詐騙案，這些詐騙模式有假投資、假交友及援交詐騙等等，以前分局會送給行員感謝狀、獎盃或是禮券作為答謝，這次警分局想送雞蛋，大成集團得知警方想送「阻詐蛋」，決定免費提供雞蛋做公益。

    這次警方共頒發100多顆蛋給三家銀行，在五分局立人派出所轄區的元大銀行分行，攔阻一件100萬元的詐騙案，阻詐金額最高，一位行員拿到「阻詐蛋」30顆，行員突然變成雞蛋富翁，還煩惱要怎麼吃，讓同事好羨慕。

    另外攔阻件數最多的是，五分局開元派出所轄內的元大銀行分行，共有4件，每件獲得「阻詐蛋」15顆，並由銀行副理代表行員接受60顆雞蛋，而五分局北門所轄區的華南銀行分行，阻攔一件50多萬元的假檢察官詐騙案，也獲得20顆蛋。

    五分局長陳宇桓說，傳統暴力犯罪轉型成詐欺犯罪，被害人常去銀行或超商匯款，「阻詐蛋」的構想，是之前拜訪一位從事蛋農的警友，警友剛好也在大成集團的相關企業工作，聊天中談到阻詐的方式，才會想免費提供雞蛋感謝銀行行員跟超商店員，這名警友也認為，這是身為蛋農可以盡的社會責任。

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